Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США
Категория
Культура
Дата публикации

Читати українською
Источник:  online.ua

7 февраля в Штатах отгремела 78 церемония награждения премии Гильдии режиссеров США. Ее триумфатором уже второй раз в истории стал Мстислав Чернов — всемирно известный украинский режиссер, видеограф, фотограф, фотожурналист, военный корреспондент и писатель.

Главные тезисы

  • Мстислав Чернов в первую очередь выразил благодарность Силам обороны Украины.
  • Его новый фильм может получить "Оскар".

78 церемония награждения премии Гильдии режиссеров США проходила в Беверли-Гиллз.

Ведущим стал комик Кумейл Нанджиани — номинант на премии Оскар и Эмми.

Украинца Мстислава Чернов признали лучшим в номинации "За выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино".

Таким образом, жюри отметило работу мастера в документальном фильме "2000 метров до Авдеевки".

Спасибо всем, кто защищает мой дом, и каждому украинскому режиссеру, рассказывающему эти истории миру, — прокомментировал свою победу сам Мстислав Чернов.

Что важно понимать, для украинского режиссера это уже вторая премия Гилдии режиссеров США.

Так, два года назад его отметили за фильм "20 дней в Мариуполе" в той же номинации.

Напомним, что фильм "2000 метров к Андреевке" вышел в украинский прокат еще 28 августа 2025 года.

В центре внимания — реальные события захватнической войны России против Украины. Эта картина номинирована на Оскар в 2026 году.

