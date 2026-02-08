Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США

7 февраля в Штатах отгремела 78 церемония награждения премии Гильдии режиссеров США. Ее триумфатором уже второй раз в истории стал Мстислав Чернов — всемирно известный украинский режиссер, видеограф, фотограф, фотожурналист, военный корреспондент и писатель.
Главные тезисы
- Мстислав Чернов в первую очередь выразил благодарность Силам обороны Украины.
- Его новый фильм может получить "Оскар".
Мстислав Чернов одержал важную победу
78 церемония награждения премии Гильдии режиссеров США проходила в Беверли-Гиллз.
Ведущим стал комик Кумейл Нанджиани — номинант на премии Оскар и Эмми.
Украинца Мстислава Чернов признали лучшим в номинации "За выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино".
Таким образом, жюри отметило работу мастера в документальном фильме "2000 метров до Авдеевки".
Что важно понимать, для украинского режиссера это уже вторая премия Гилдии режиссеров США.
Так, два года назад его отметили за фильм "20 дней в Мариуполе" в той же номинации.
Напомним, что фильм "2000 метров к Андреевке" вышел в украинский прокат еще 28 августа 2025 года.
В центре внимания — реальные события захватнической войны России против Украины. Эта картина номинирована на Оскар в 2026 году.
