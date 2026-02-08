Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США

7 февраля в Штатах отгремела 78 церемония награждения премии Гильдии режиссеров США. Ее триумфатором уже второй раз в истории стал Мстислав Чернов — всемирно известный украинский режиссер, видеограф, фотограф, фотожурналист, военный корреспондент и писатель.

Мстислав Чернов одержал важную победу

78 церемония награждения премии Гильдии режиссеров США проходила в Беверли-Гиллз.

Ведущим стал комик Кумейл Нанджиани — номинант на премии Оскар и Эмми.

Украинца Мстислава Чернов признали лучшим в номинации "За выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино".

Таким образом, жюри отметило работу мастера в документальном фильме "2000 метров до Авдеевки".

Спасибо всем, кто защищает мой дом, и каждому украинскому режиссеру, рассказывающему эти истории миру, — прокомментировал свою победу сам Мстислав Чернов. Поделиться

Что важно понимать, для украинского режиссера это уже вторая премия Гилдии режиссеров США.

Так, два года назад его отметили за фильм "20 дней в Мариуполе" в той же номинации.

Напомним, что фильм "2000 метров к Андреевке" вышел в украинский прокат еще 28 августа 2025 года.