МЗС України підкреслило незаконність чергових російських "виборів" на ТОТ

Міністерство закордонних справ України вважає нікчемними результати незаконних «виборів», які Росія провела на тимчасово окупованій території України.
Головні тези:
- Російські “вибори” на тимчасово окупованих територіях України вважаються незаконними та результати їх – нікчемними.
- Особи, що обрані на псевдовиборах, не мають юридичних підстав для виконання посадових обов'язків, оскільки це є порушенням міжнародного права.
- Україна та її міжнародні союзники не визнають результати російських 'виборів' на тимчасово окупованих територіях.
Україна обурена черговими російськими “виборами” на ТОТ
Про це йдеться у заяві МЗС України.
Наголошуємо, що організація Росією так званих «виборів» на тимчасово окупованій території України є незаконною, а їхні результати — нікчемними. Жодні особи, нібито «обрані» внаслідок цього фарсу не матимуть жодних юридичних підстав для виконання посадових обов’язків.
У відомстві підкреслили, що будь-які органи, їхні посадові та службові особи на тимчасово окупованій території, так само як уся їхня діяльність, вважаються незаконними, якщо вони створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законодавством України.
У відомстві висловили переконання, що союзники та партнери, як і раніше, не визнаватимуть результатів таких псевдовиборів, не контактуватимуть із представниками окупаційної влади на тимчасово окупованій території України і не вчинятимуть жодних дій, які можуть порушити політику невизнання російської окупації українських земель.
14 вересня в Російській Федерації пройшов так званий «єдиний день голосування», під час якого, всупереч нормам та принципам міжнародного права, імітація процесу виборів відбувалася і на тимчасово окупованій території України, в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі.
