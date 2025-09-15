МЗС України підкреслило незаконність чергових російських "виборів" на ТОТ
МЗС України підкреслило незаконність чергових російських "виборів" на ТОТ

Міністерство закордонних справ України вважає нікчемними результати незаконних «виборів», які Росія провела на тимчасово окупованій території України.

Головні тези:

  • Російські “вибори” на тимчасово окупованих територіях України вважаються незаконними та результати їх – нікчемними.
  • Особи, що обрані на псевдовиборах, не мають юридичних підстав для виконання посадових обов'язків, оскільки це є порушенням міжнародного права.
  • Україна та її міжнародні союзники не визнають результати російських 'виборів' на тимчасово окупованих територіях.

Україна обурена черговими російськими “виборами” на ТОТ

Про це йдеться у заяві МЗС України.

Наголошуємо, що організація Росією так званих «виборів» на тимчасово окупованій території України є незаконною, а їхні результати — нікчемними. Жодні особи, нібито «обрані» внаслідок цього фарсу не матимуть жодних юридичних підстав для виконання посадових обов’язків.

У відомстві підкреслили, що будь-які органи, їхні посадові та службові особи на тимчасово окупованій території, так само як уся їхня діяльність, вважаються незаконними, якщо вони створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законодавством України.

Вчергове підтверджуємо, що всі особи, причетні до організації та проведення будь-яких «виборів» на тимчасово окупованій території України, нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та в рамках міжнародно-правових процесів, а також підпадатимуть під дію наявних і майбутніх санкційних режимів в українській та іноземних юрисдикціях.

У відомстві висловили переконання, що союзники та партнери, як і раніше, не визнаватимуть результатів таких псевдовиборів, не контактуватимуть із представниками окупаційної влади на тимчасово окупованій території України і не вчинятимуть жодних дій, які можуть порушити політику невизнання російської окупації українських земель.

14 вересня в Російській Федерації пройшов так званий «єдиний день голосування», під час якого, всупереч нормам та принципам міжнародного права, імітація процесу виборів відбувалася і на тимчасово окупованій території України, в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі.

