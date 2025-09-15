МИД Украины подчеркнул незаконность очередных российских "выборов" на ВОТ

Украина возмущена очередными российскими выборами на ВОТ

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины.

Отмечаем, что организация Россией так называемых «выборов» на временно оккупированной территории Украины незаконна, а их результаты — ничтожны. Никакие лица, якобы «избранные» в результате этого фарса не будут иметь никаких юридических оснований для выполнения должностных обязанностей.

В ведомстве подчеркнули, что любые органы, их должностные и должностные лица на временно оккупированной территории, равно как вся их деятельность, считаются незаконными, если они созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законодательством Украины.

В очередной раз подтверждаем, что все лица, причастные к организации и проведению любых «выборов» на временно оккупированной территории Украины, будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины и в рамках международно-правовых процессов, а также подпадать под действие существующих и будущих санкционных режимов в украинской и иностранных юрисдикциях. Поделиться

В ведомстве выразили убеждение, что союзники и партнеры по-прежнему не будут признавать результаты таких псевдовыборов, не контактировать с представителями оккупационных властей на временно оккупированной территории Украины и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить политику непризнания российской оккупации украинских земель.

14 сентября в Российской Федерации прошел так называемый «единый день голосования», во время которого вопреки нормам и принципам международного права имитация процесса выборов проходила и на временно оккупированной территории Украины, в Автономной Республике Крым и Севастополе.