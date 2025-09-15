МИД Украины подчеркнул незаконность очередных российских "выборов" на ВОТ
МИД Украины подчеркнул незаконность очередных российских "выборов" на ВОТ

МИД Украины
МЗС
Министерство иностранных дел Украины считает ничтожными результаты незаконных выборов, которые Россия провела на временно оккупированной территории Украины.

Главные тезисы

  • МИД Украины осудил результаты незаконных “выборов”, проведенных Россией на временно оккупированных территориях Украины.
  • Избранные на псевдовыборах лица не имеют юридических оснований для исполнения своих должностных обязанностей.
  • Украина и ее союзники не признают результаты российских 'выборов' на оккупированных территориях и готовы применить санкции по отношению к организаторам и участникам.

Украина возмущена очередными российскими выборами на ВОТ

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины.

Отмечаем, что организация Россией так называемых «выборов» на временно оккупированной территории Украины незаконна, а их результаты — ничтожны. Никакие лица, якобы «избранные» в результате этого фарса не будут иметь никаких юридических оснований для выполнения должностных обязанностей.

В ведомстве подчеркнули, что любые органы, их должностные и должностные лица на временно оккупированной территории, равно как вся их деятельность, считаются незаконными, если они созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законодательством Украины.

В очередной раз подтверждаем, что все лица, причастные к организации и проведению любых «выборов» на временно оккупированной территории Украины, будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины и в рамках международно-правовых процессов, а также подпадать под действие существующих и будущих санкционных режимов в украинской и иностранных юрисдикциях.

В ведомстве выразили убеждение, что союзники и партнеры по-прежнему не будут признавать результаты таких псевдовыборов, не контактировать с представителями оккупационных властей на временно оккупированной территории Украины и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить политику непризнания российской оккупации украинских земель.

14 сентября в Российской Федерации прошел так называемый «единый день голосования», во время которого вопреки нормам и принципам международного права имитация процесса выборов проходила и на временно оккупированной территории Украины, в Автономной Республике Крым и Севастополе.

