МИД Украины подчеркнул незаконность очередных российских "выборов" на ВОТ

Министерство иностранных дел Украины считает ничтожными результаты незаконных выборов, которые Россия провела на временно оккупированной территории Украины.
Украина возмущена очередными российскими выборами на ВОТ
Об этом идет речь в заявлении МИД Украины.
Отмечаем, что организация Россией так называемых «выборов» на временно оккупированной территории Украины незаконна, а их результаты — ничтожны. Никакие лица, якобы «избранные» в результате этого фарса не будут иметь никаких юридических оснований для выполнения должностных обязанностей.
В ведомстве подчеркнули, что любые органы, их должностные и должностные лица на временно оккупированной территории, равно как вся их деятельность, считаются незаконными, если они созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законодательством Украины.
В ведомстве выразили убеждение, что союзники и партнеры по-прежнему не будут признавать результаты таких псевдовыборов, не контактировать с представителями оккупационных властей на временно оккупированной территории Украины и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить политику непризнания российской оккупации украинских земель.
14 сентября в Российской Федерации прошел так называемый «единый день голосования», во время которого вопреки нормам и принципам международного права имитация процесса выборов проходила и на временно оккупированной территории Украины, в Автономной Республике Крым и Севастополе.
