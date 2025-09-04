Ответ Путину. МИД посмеялось над "успехами" России в войне против Украины

Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине более 1 млн солдат, а рассказывает о своих "успехах" на фронте.

МИД Украины посмеялось над военными "успехами" России по версии Путина

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в соцсети Х.

В частности, 3 сентября нелегитимный президент РФ Владимир Путин заявил, что можно договориться о приемлемом варианте прекращения войны, "если здравый смысл победит". В противном случае, пригрозил он, придется решить все вооруженным путем.

В ответ на это украинский МИД подвел итог так называемых "успехов" России, которые уже очень сомнительны, если учитывать угрозы российского диктатора.

Георгий Тихий отметил, что по состоянию на сегодняшний день Россия добилась:

свыше 1 млн убитых и раненых русских солдат;

1% захваченной территории Украины за последние 1000 дней, из которых 0,3% во время "летнего наступления";

под контроль РФ в 2014 году перешли 4 украинских административных центра, тогда как Украина сохранила контроль над 23. Причем цифра остается неизменной и на сегодняшний день, через 3,5 года полномасштабной войны;

Также РФ тратит 1 млрд долларов в день на бессмысленную войну, в то время как российская социальная инфраструктура в руинах, а экономика страны разваливается.

What Russia has achieved thus far:



✅ Over 1 million killed and wounded Russian soldiers;

✅ 1% of captured Ukrainian territory over the past 1000 days, with only 0,3% during the ‘summer offensive’;

✅ Russia seized 4 Ukrainian administrative centers in 2014, while Ukraine… https://t.co/8vm2ahVjy9 — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) September 3, 2025

Отметив все это, Тихий назвал три вывода: