Ответ Путину. МИД посмеялось над "успехами" России в войне против Украины
Украина
Ответ Путину. МИД посмеялось над "успехами" России в войне против Украины

МИД Украины
МИД
Read in English
Читати українською

Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине более 1 млн солдат, а рассказывает о своих "успехах" на фронте.

Главные тезисы

  • Россия потеряла более 1 млн солдат в войне против Украины, но говорит об успехах на фронте.
  • Социальная инфраструктура в России разрушена, экономика страны разваливается из-за миллиардных расходов на войну.
  • Украина сохранила контроль над большей частью территории, России удалось захватить лишь 1% за 1000 дней.

МИД Украины посмеялось над военными "успехами" России по версии Путина

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в соцсети Х.

В частности, 3 сентября нелегитимный президент РФ Владимир Путин заявил, что можно договориться о приемлемом варианте прекращения войны, "если здравый смысл победит". В противном случае, пригрозил он, придется решить все вооруженным путем.

В ответ на это украинский МИД подвел итог так называемых "успехов" России, которые уже очень сомнительны, если учитывать угрозы российского диктатора.

Георгий Тихий отметил, что по состоянию на сегодняшний день Россия добилась:

  • свыше 1 млн убитых и раненых русских солдат;

  • 1% захваченной территории Украины за последние 1000 дней, из которых 0,3% во время "летнего наступления";

  • под контроль РФ в 2014 году перешли 4 украинских административных центра, тогда как Украина сохранила контроль над 23. Причем цифра остается неизменной и на сегодняшний день, через 3,5 года полномасштабной войны;

  • Также РФ тратит 1 млрд долларов в день на бессмысленную войну, в то время как российская социальная инфраструктура в руинах, а экономика страны разваливается.

Отметив все это, Тихий назвал три вывода:

Россия не выигрывает, а Украина не проиграет. Российские матери и производители "Лад" — две реальные целевые аудитории заявлений Путина. Давление на Россию должно быть серьезно усилено, чтобы заставить Москву серьезно отнестись к мирному процессу, как заявил сегодня министр иностранных дел Андрей Сибига.

