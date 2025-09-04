Відповідь Путіну. МЗС поглузувало з "успіхів" Росії у війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Відповідь Путіну. МЗС поглузувало з "успіхів" Росії у війні проти України

МЗС України
МЗС
Read in English

Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні понад 1 млн солдатів, а розказує про про свої “успіхи” на фронті.

Головні тези:

  • Росія за час війни втратила понад 1 млн солдатів на території України, але говорить про "успіхи" на фронті.
  • МЗС України відреагувало на заяву Путіна та вказало на сумнівності у військових досягненнях Росії.
  • РФ витрачає щодня мільярди доларів на війну, в той час, як соціальна інфраструктура зруйнована, а економіка країни розвалюється.

МЗС України поглузувало з воєнних "успіхів" Росії за версією Путіна

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі Х.

Зокрема 3 вересня нелегітимний президент РФ Володимир Путін заявив, що можна домовитися про прийнятний варіант припинення війни, "якщо здоровий глузд переможе". В іншому випадку, пригрозив він, доведеться вирішити все збройним шляхом.

У відповідь на це українське МЗС підбило підсумки так званих "успіхів" Росії, які вже дуже сумнівні, якщо враховувати погрози російського диктатора.

Георгій Тихий зазначив, що станом на сьогодні Росія домоглася:

  • понад 1 млн убитих і поранених російських солдатів;

  • 1% захопленої території України за останні 1000 днів, з яких 0,3% під час "літнього наступу";

  • під контроль РФ у 2014 році перейшло 4 українських адміністративних центри, тоді як Україна зберегла контроль над 23. Причому цифра залишається незмінною і на сьогодні, через 3,5 року повномасштабної війни;

  • також РФ витрачає 1 млрд доларів на день на безглузду війну, тоді як російська соціальна інфраструктура в руїнах, а економіка країни розвалюється.

Зазначивши все це, Тихий назвав три висновки:

Росія не виграє, а Україна не програє. Російські матері і виробники "Лад" — дві реальні цільові аудиторії заяв Путіна. Тиск на Росію має бути серйозно посилено, щоб змусити Москву серйозно поставитися до мирного процесу, як заявив сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
11-ті роковини збиття літака МН17 — МЗС України нагадало світу про воєнний злочин Росії
МЗС України
катастрофв
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо спробував публічно принизити Україну — у МЗС відреагували
МЗС України
Фіцо
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
"Ганьба і образа". Вуді Аллен відкрив Московський тиждень кіно — МЗС України відреагувало
МЗС України
Аллен

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?