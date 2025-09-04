Відповідь Путіну. МЗС поглузувало з "успіхів" Росії у війні проти України

Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні понад 1 млн солдатів, а розказує про про свої “успіхи” на фронті.

МЗС України поглузувало з воєнних "успіхів" Росії за версією Путіна

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі Х.

Зокрема 3 вересня нелегітимний президент РФ Володимир Путін заявив, що можна домовитися про прийнятний варіант припинення війни, "якщо здоровий глузд переможе". В іншому випадку, пригрозив він, доведеться вирішити все збройним шляхом.

У відповідь на це українське МЗС підбило підсумки так званих "успіхів" Росії, які вже дуже сумнівні, якщо враховувати погрози російського диктатора.

Георгій Тихий зазначив, що станом на сьогодні Росія домоглася:

понад 1 млн убитих і поранених російських солдатів;

1% захопленої території України за останні 1000 днів, з яких 0,3% під час "літнього наступу";

під контроль РФ у 2014 році перейшло 4 українських адміністративних центри, тоді як Україна зберегла контроль над 23. Причому цифра залишається незмінною і на сьогодні, через 3,5 року повномасштабної війни;

також РФ витрачає 1 млрд доларів на день на безглузду війну, тоді як російська соціальна інфраструктура в руїнах, а економіка країни розвалюється.

What Russia has achieved thus far:



✅ Over 1 million killed and wounded Russian soldiers;

✅ 1% of captured Ukrainian territory over the past 1000 days, with only 0,3% during the ‘summer offensive’;

✅ Russia seized 4 Ukrainian administrative centers in 2014, while Ukraine… https://t.co/8vm2ahVjy9 — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) September 3, 2025

Зазначивши все це, Тихий назвав три висновки: