Відповідь Путіну. МЗС поглузувало з "успіхів" Росії у війні проти України

Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні понад 1 млн солдатів, а розказує про про свої “успіхи” на фронті.
Головні тези:
- Росія за час війни втратила понад 1 млн солдатів на території України, але говорить про "успіхи" на фронті.
- МЗС України відреагувало на заяву Путіна та вказало на сумнівності у військових досягненнях Росії.
- РФ витрачає щодня мільярди доларів на війну, в той час, як соціальна інфраструктура зруйнована, а економіка країни розвалюється.
МЗС України поглузувало з воєнних "успіхів" Росії за версією Путіна
Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі Х.
Зокрема 3 вересня нелегітимний президент РФ Володимир Путін заявив, що можна домовитися про прийнятний варіант припинення війни, "якщо здоровий глузд переможе". В іншому випадку, пригрозив він, доведеться вирішити все збройним шляхом.
У відповідь на це українське МЗС підбило підсумки так званих "успіхів" Росії, які вже дуже сумнівні, якщо враховувати погрози російського диктатора.
Георгій Тихий зазначив, що станом на сьогодні Росія домоглася:
понад 1 млн убитих і поранених російських солдатів;
1% захопленої території України за останні 1000 днів, з яких 0,3% під час "літнього наступу";
під контроль РФ у 2014 році перейшло 4 українських адміністративних центри, тоді як Україна зберегла контроль над 23. Причому цифра залишається незмінною і на сьогодні, через 3,5 року повномасштабної війни;
також РФ витрачає 1 млрд доларів на день на безглузду війну, тоді як російська соціальна інфраструктура в руїнах, а економіка країни розвалюється.
What Russia has achieved thus far:— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) September 3, 2025
✅ Over 1 million killed and wounded Russian soldiers;
✅ 1% of captured Ukrainian territory over the past 1000 days, with only 0,3% during the ‘summer offensive’;
✅ Russia seized 4 Ukrainian administrative centers in 2014, while Ukraine… https://t.co/8vm2ahVjy9
Зазначивши все це, Тихий назвав три висновки:
Росія не виграє, а Україна не програє. Російські матері і виробники "Лад" — дві реальні цільові аудиторії заяв Путіна. Тиск на Росію має бути серйозно посилено, щоб змусити Москву серйозно поставитися до мирного процесу, як заявив сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
