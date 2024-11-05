Що не так із новітнім російським Су-57

Зазначається, що росіяни не зуміли забезпечити зону обмеженого доступу до власного “новітнього” винищувача і його з близької відстані змогли роздивитись та зняти на камери китайські відвідувачі.

Виявилось, що попри гучні заяви росіян, літак продемонстрував значне відставання у сучасних розробках авіаційної техніки, зокрема, від вимог винищувачів 5 покоління.

Аналітики порталу Defence Express підкреслили, що новітній російський винищувач навіть близько не виправдовує тих очікувань, які на нього покладались.

Перша ж участь Су-57 на міжнародному авіашоу Airshow China ознаменувала остаточне руйнування міфу про те, що цей літак хоча б якось належить до п'ятого покоління. А також стала доказом того, що всі російські технології авіабудування залишились у XX сторіччі. Справа була лише в тому, що росіяни не змогли забезпечити зону заборони доступу для глядачів і китайці вільно зафільмували Су-57 безпрецедентно близько, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

🚨Çin'deki Zhuhai 2024'te Rus Su-57 jetinin alt kısmının yakın görünümü.



pic.twitter.com/uMlYb0FvoZ — Clash Report TR (@ClashReporttr) November 4, 2024

Зазначається, що у першу чергу увагу спостерігачів привернула до себе велика кількість болтів на панелях корпусу, що суперечить стандартам пониженої видимості для радарів.

Окрім цього на відео можна побачити низької якості стикування елементів, що відверто здивувало фахівців та аналітиків.

Впадає в очі величезна кількість болтів, на яких тримаються панелі фюзеляжу, але про це було відомо і раніше. Інша справа, що якість стикування елементів не витримує жодної критики, — підкреслюють журналісти видання. Поширити

Вони також радять звернути особливу увагу на хвостову частину літака, де можна побачити кріплення з різними типами шліців — хрестовими, прямими та шестигранними.

Аналітики зазначають, що це демонструє нерівномірний рівень технологічності та невідповідність сучасним вимогам самої культури виробництва стосовно підходу до з'єднань, в тому числі — стикування стулок внутрішнього відсіку озброєння з іншими елементами фюзеляжу.

Відео з “новітнім” російським винищувачем швидко поширилось китайськими соцмережами, у яких користувачі почали відверто глузувати із рівня виробництва російської військової техніки.

Спеціалісти також зазначають, що на виставці був представлений прототип, а не літак, який можна почати випускати серійно.

З огляду на його номер — 054, це модель Т-50-4, четвертий зразок для випробувань, що мав би представляти найвищий стандарт.

Експерти впевнені: з огляду на конструкцію та технологічні особливості, Су-57, який Росія продовжує називати п'ятим поколінням, не відповідає цим характеристикам.

З його технологій малопомітності можна виділити лише загальні контури фюзеляжу, тоді як в аналогічному американському F-35 реалізовані значно досконаліші рішення для приховування від радарів.

Що відомо про престижну міжнародну авіавиставку у Китаї

Airshow China — найбільша авіаційно-космічна виставка в Китаї, де представляють новітні технології в галузі військової та цивільної авіації, а також космонавтики. На виставці демонструють не лише літаки, а й безпілотні літальні апарати, системи безпеки та технологічні новинки в авіації.

За інформацією західних ЗМІ, китайські спостерігачі та фахівці відверто критикують російський Су-57 , побачивши його на виставці Airshow China 2024, головним чином через низьку якість збірки та сумнівний рівень стелс-технологій.

Китайські глядачі відзначили, що на фюзеляжі Су-57 помітно багато болтів, шви панелей нерівні, а також різняться типи кріплень, що вражає низьку технологічність.

Деякі важливі компоненти, такі як інфрачервона система виявлення, були відсутні, що також викликає сумніви щодо його повноцінної функціональності та відповідності п'ятому поколінню винищувачів.