Первое участие современного российского истребителя Су-57 на международном авиашоу в Китае оказалось откровенным позором.
Главные тезисы
- На авиашоу в Китае российский Су-57 столкнулся с критикой из-за ошибок в сборке и технологического отставания от истребителей 5 поколения.
- Китайские зрители и специалисты отметили недостатки самолета, включая неровные швы, отсутствие инфракрасной системы и разнообразные типы креплений на фюзеляже.
- Эксперты подчеркивают, что российский истребитель Су-57 не соответствует современным стандартам авиационной техники и вызвал насмешки в соцсетях.
- Появившееся видео с Су-57 на китайских соцсетях подчеркнуло низкое качество сборки и технологические недочеты самолета, вызвав острую реакцию зрителей.
- Российская военная техника оказалась под серьезным наблюдением критиков на международной авиавыставке в Китае, что подчеркнуло отставание в области авиационных технологий.
Что не так с новейшим российским Су-57
Отмечается, что россияне не смогли обеспечить зону ограниченного доступа к собственному "новейшему" истребителю и его с близкого расстояния смогли рассмотреть и снять на камеры китайские посетители.
Оказалось, что, несмотря на громкие заявления россиян, самолет продемонстрировал значительное отставание в современных разработках авиационной техники, в частности, от требований истребителей 5 поколения.
Аналитики портала Defence Express подчеркнули, что новейший российский истребитель даже близко не оправдывает возлагавшихся на него ожиданий.
🚨Çin'deki Zhuhai 2024'te Rus Su-57 jetinin alt kısmının yakın görünümü.— Clash Report TR (@ClashReporttr) November 4, 2024
pic.twitter.com/uMlYb0FvoZ
Отмечается, что в первую очередь внимание наблюдателей привлекло большое количество болтов на панелях корпуса, что противоречит стандартам пониженной видимости для радаров.
Кроме этого на видео можно увидеть низкое качество стыковки элементов, что откровенно удивило специалистов и аналитиков.
Они также советуют обратить особое внимание на хвостовую часть самолета, где можно увидеть крепеж с разными типами шлицев — крестовыми, прямыми и шестигранными.
Аналитики отмечают, что это демонстрирует неравномерный уровень технологичности и несоответствие современным требованиям самой культуры производства относительно подхода к соединениям, в том числе стыковки створок внутреннего отсека вооружения с другими элементами фюзеляжа.
Видео с "новейшим" российским истребителем быстро распространилось по китайским соцсетям, в которых пользователи начали откровенно смеяться над уровнем производства российской военной техники.
Специалисты также отмечают, что на выставке был представлен прототип, а не самолет, который можно выпускать серийно.
Учитывая его номер — 054, это модель Т-50-4, четвертый образец для испытаний, который должен представлять высокий стандарт.
Эксперты уверены: ввиду конструкции и технологических особенностей Су-57, который Россия продолжает называть пятым поколением, не отвечает этим характеристикам.
Из его технологий малозаметности можно выделить только общие контуры фюзеляжа, в то время как в аналогичном американском F-35 реализованы более совершенные решения для сокрытия от радаров.
Что известно о престижной международной авиавыставке в Китае
Airshow China — крупнейшая авиационно-космическая выставка в Китае, где представляют новейшие технологии в области военной и гражданской авиации, а также космонавтики. На выставке представлены не только самолеты, но и беспилотные летательные аппараты, системы безопасности и технологические новинки в авиации.
По информации западных СМИ, китайские наблюдатели и специалисты откровенно критикуют российский Су-57, увидев его на выставке Airshow China 2024, главным образом из-за низкого качества сборки и сомнительного уровня стелс-технологий.
Китайские зрители отметили, что на фюзеляже Су-57 заметно много болтов, швы панелей неровные, а также различаются типы креплений, что поражает низкую технологичность.
Некоторые важные компоненты, такие как инфракрасная система обнаружения, отсутствовали, что также вызывает сомнения в его полноценной функциональности и соответствии пятому поколению истребителей.
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