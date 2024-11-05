Что не так с новейшим российским Су-57

Отмечается, что россияне не смогли обеспечить зону ограниченного доступа к собственному "новейшему" истребителю и его с близкого расстояния смогли рассмотреть и снять на камеры китайские посетители.

Оказалось, что, несмотря на громкие заявления россиян, самолет продемонстрировал значительное отставание в современных разработках авиационной техники, в частности, от требований истребителей 5 поколения.

Аналитики портала Defence Express подчеркнули, что новейший российский истребитель даже близко не оправдывает возлагавшихся на него ожиданий.

Первое же участие Су-57 на международном авиашоу Airshow China ознаменовало окончательное разрушение мифа о том, что этот самолет хоть как-то относится к пятому поколению. А также стало доказательством того, что все российские технологии авиастроения остались в XX веке. Дело было лишь в том, что россияне не смогли обеспечить зону запрета доступа для зрителей и китайцы свободно сняли Су-57 беспрецедентно близко, — подчеркивают авторы материала. Поделиться

🚨Çin'deki Zhuhai 2024'te Rus Su-57 jetinin alt kısmının yakın görünümü.



pic.twitter.com/uMlYb0FvoZ — Clash Report TR (@ClashReporttr) November 4, 2024

Отмечается, что в первую очередь внимание наблюдателей привлекло большое количество болтов на панелях корпуса, что противоречит стандартам пониженной видимости для радаров.

Кроме этого на видео можно увидеть низкое качество стыковки элементов, что откровенно удивило специалистов и аналитиков.

Бросается в глаза огромное количество болтов, на которых держатся панели фюзеляжа, но об этом было известно и раньше. Другое дело, что качество стыковки элементов не выдерживает критики, — подчеркивают журналисты издания. Поделиться

Они также советуют обратить особое внимание на хвостовую часть самолета, где можно увидеть крепеж с разными типами шлицев — крестовыми, прямыми и шестигранными.

Аналитики отмечают, что это демонстрирует неравномерный уровень технологичности и несоответствие современным требованиям самой культуры производства относительно подхода к соединениям, в том числе стыковки створок внутреннего отсека вооружения с другими элементами фюзеляжа.

Видео с "новейшим" российским истребителем быстро распространилось по китайским соцсетям, в которых пользователи начали откровенно смеяться над уровнем производства российской военной техники.

Специалисты также отмечают, что на выставке был представлен прототип, а не самолет, который можно выпускать серийно.

Учитывая его номер — 054, это модель Т-50-4, четвертый образец для испытаний, который должен представлять высокий стандарт.

Эксперты уверены: ввиду конструкции и технологических особенностей Су-57, который Россия продолжает называть пятым поколением, не отвечает этим характеристикам.

Из его технологий малозаметности можно выделить только общие контуры фюзеляжа, в то время как в аналогичном американском F-35 реализованы более совершенные решения для сокрытия от радаров.

Что известно о престижной международной авиавыставке в Китае

Airshow China — крупнейшая авиационно-космическая выставка в Китае, где представляют новейшие технологии в области военной и гражданской авиации, а также космонавтики. На выставке представлены не только самолеты, но и беспилотные летательные аппараты, системы безопасности и технологические новинки в авиации.

По информации западных СМИ, китайские наблюдатели и специалисты откровенно критикуют российский Су-57, увидев его на выставке Airshow China 2024, главным образом из-за низкого качества сборки и сомнительного уровня стелс-технологий.

Китайские зрители отметили, что на фюзеляже Су-57 заметно много болтов, швы панелей неровные, а также различаются типы креплений, что поражает низкую технологичность.

Некоторые важные компоненты, такие как инфракрасная система обнаружения, отсутствовали, что также вызывает сомнения в его полноценной функциональности и соответствии пятому поколению истребителей.