Санкции в действии. Россияне приостановили производство истребителя Су-57

Производство российского истребителя Су-57 "Felon" приостановилось из-за западных санкций. Они усложнили поставки критических компонентов, несмотря на попытки России обойти эти ограничения.
Главные тезисы
- Западные санкции существенно затруднили производство истребителя Су-57 в России из-за осложнений с поставками критических компонентов.
- Российская военная промышленность столкнулась с проблемой зависимости от западных технологий, что подвергло угрозе производство Су-57.
- Необходимость прибегать к нелегальным поставкам критических компонентов сильно замедлила процесс производства новых истребителей Су-57 и увеличила их стоимость.
- Сокращение темпов производства и рост экономической привлекательности альтернативных истребителей, таких как МиГ-35, создают дополнительное давление на производство Су-57.
Санкции "подавили" производство Су-57 в РФ
Как отмечают аналитики Frontelligence Insight, российская военная промышленность сильно зависит от западных технологий, включая электронные компоненты.
Согласно изученным документам, одним из ключевых проблемных моментов стал аттенюатор WA36 и блоки питания, являющиеся частью немецкого устройства MPPU-50, используемого в системах связи Су-57.
Ранее эти компоненты импортировали легально, но сейчас Россия вынуждена покупать их нелегально или находить китайские заменители.
Сколько у РФ осталось истребителей Су-57
По оценкам аналитиков, Россия располагает чуть более 30 Су-57, из которых треть являются тестовыми моделями, вероятно, без полной электронной комплектации.
Также журналисты отмечают значительное падение темпов поставок Су-57 в 2023-2024 годах, что противоречит обычным тенденциям наращивания производства новых истребителей.
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