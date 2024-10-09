Санкции в действии. Россияне приостановили производство истребителя Су-57

Производство российского истребителя Су-57 "Felon" приостановилось из-за западных санкций. Они усложнили поставки критических компонентов, несмотря на попытки России обойти эти ограничения.

Санкции "подавили" производство Су-57 в РФ

Как отмечают аналитики Frontelligence Insight, российская военная промышленность сильно зависит от западных технологий, включая электронные компоненты.

Санкции, введенные Западом, "подавили" поставки такого оборудования, что поставило под угрозу производство Су-57. Поделиться

Согласно изученным документам, одним из ключевых проблемных моментов стал аттенюатор WA36 и блоки питания, являющиеся частью немецкого устройства MPPU-50, используемого в системах связи Су-57.

Ранее эти компоненты импортировали легально, но сейчас Россия вынуждена покупать их нелегально или находить китайские заменители.

Нелегальные поставки требуют времени, ресурсов и средств, что замедлило производство новых Су-57 и увеличило их стоимость. К тому же альтернативные истребители, например МиГ-35, стали более экономически привлекательными, что усиливает давление на производство Су-57, — пишут аналитики. Поделиться

Сколько у РФ осталось истребителей Су-57

По оценкам аналитиков, Россия располагает чуть более 30 Су-57, из которых треть являются тестовыми моделями, вероятно, без полной электронной комплектации.

Также журналисты отмечают значительное падение темпов поставок Су-57 в 2023-2024 годах, что противоречит обычным тенденциям наращивания производства новых истребителей.