Санкції в дії. Росіяни призупинили виробництво винищувача Су-57

Виробництво російського винищувача Су-57 "Felon" призупинилося через західні санкції. Вони ускладнили постачання критичних компонентів, попри спроби Росії обійти ці обмеження.
Головні тези:
- Санкції ускладнили виробництво винищувача Су-57 у Росії через проблеми з поставками критичних компонентів.
- Росія має трохи понад 30 винищувачів Су-57 на озброєнні, а також спостерігається відчутне збільшення тиску на виробництво через конкуренцію з іншими винищувачами.
- Санкції негативно позначились на розвитку російських ВКС і притупили модернізацію військово-повітряних сил країни.
- Аналітики вважають, що санкції Заходу спрямовані на обмеження здатностей російської військової промисловості та вплив на її модернізацію.
Санкції “придушили” виробництво Су-57 у РФ
Як зазначають аналітики Frontelligence Insight, російська військова промисловість сильно залежить від західних технологій, зокрема електронних компонентів.
Згідно з вивченими документами, одним із ключових проблемних моментів став аттенюатор WA36 та блоки живлення, що є частиною німецького пристрою MPPU-50, використовуваного в системах зв'язку Су-57.
Раніше ці компоненти імпортували легально, але зараз Росія змушена купувати їх нелегально або шукати китайські замінники.
Скільки у РФ залишилося винищувачів Су-57
За оцінками аналітиків, Росія має на озброєнні трохи понад 30 Су-57, з яких третина є тестовими моделями, ймовірно, без повної електронної комплектації.
Також журналісти відзначають значне падіння темпів постачання Су-57 у 2023-2024 роках, що суперечить звичайним тенденціям нарощування виробництва нових винищувачів.
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