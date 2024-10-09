Санкції в дії. Росіяни призупинили виробництво винищувача Су-57
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Санкції в дії. Росіяни призупинили виробництво винищувача Су-57

Санкції в дії. Росіяни призупинили виробництво винищувача Су-57
Джерело:  The Telegraph

Виробництво російського винищувача Су-57 "Felon" призупинилося через західні санкції. Вони ускладнили постачання критичних компонентів, попри спроби Росії обійти ці обмеження.

Головні тези:

  • Санкції ускладнили виробництво винищувача Су-57 у Росії через проблеми з поставками критичних компонентів.
  • Росія має трохи понад 30 винищувачів Су-57 на озброєнні, а також спостерігається відчутне збільшення тиску на виробництво через конкуренцію з іншими винищувачами.
  • Санкції негативно позначились на розвитку російських ВКС і притупили модернізацію військово-повітряних сил країни.
  • Аналітики вважають, що санкції Заходу спрямовані на обмеження здатностей російської військової промисловості та вплив на її модернізацію.

Санкції “придушили” виробництво Су-57 у РФ

Як зазначають аналітики Frontelligence Insight, російська військова промисловість сильно залежить від західних технологій, зокрема електронних компонентів.

Санкції, запроваджені Заходом, "придушили" постачання такого обладнання, що поставило під загрозу виробництво Су-57.

Згідно з вивченими документами, одним із ключових проблемних моментів став аттенюатор WA36 та блоки живлення, що є частиною німецького пристрою MPPU-50, використовуваного в системах зв'язку Су-57.

Раніше ці компоненти імпортували легально, але зараз Росія змушена купувати їх нелегально або шукати китайські замінники.

Нелегальні постачання вимагають часу, ресурсів і коштів, що сповільнило виробництво нових Су-57 і збільшило їхню вартість. До того ж альтернативні винищувачі, як-от МіГ-35, стали більш економічно привабливими, що посилює тиск на виробництво Су-57, — пишуть аналітики.

Скільки у РФ залишилося винищувачів Су-57

За оцінками аналітиків, Росія має на озброєнні трохи понад 30 Су-57, з яких третина є тестовими моделями, ймовірно, без повної електронної комплектації.

Також журналісти відзначають значне падіння темпів постачання Су-57 у 2023-2024 роках, що суперечить звичайним тенденціям нарощування виробництва нових винищувачів.

Очевидно, що за допомогою цілеспрямованих санкцій Сполучені Штати та їхні союзники притупили модернізацію російських ВКС, — підсумували аналітики.

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