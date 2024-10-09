Санкції в дії. Росіяни призупинили виробництво винищувача Су-57

Виробництво російського винищувача Су-57 "Felon" призупинилося через західні санкції. Вони ускладнили постачання критичних компонентів, попри спроби Росії обійти ці обмеження.

Санкції “придушили” виробництво Су-57 у РФ

Як зазначають аналітики Frontelligence Insight, російська військова промисловість сильно залежить від західних технологій, зокрема електронних компонентів.

Санкції, запроваджені Заходом, "придушили" постачання такого обладнання, що поставило під загрозу виробництво Су-57. Поширити

Згідно з вивченими документами, одним із ключових проблемних моментів став аттенюатор WA36 та блоки живлення, що є частиною німецького пристрою MPPU-50, використовуваного в системах зв'язку Су-57.

Раніше ці компоненти імпортували легально, але зараз Росія змушена купувати їх нелегально або шукати китайські замінники.

Нелегальні постачання вимагають часу, ресурсів і коштів, що сповільнило виробництво нових Су-57 і збільшило їхню вартість. До того ж альтернативні винищувачі, як-от МіГ-35, стали більш економічно привабливими, що посилює тиск на виробництво Су-57, — пишуть аналітики. Поширити

Скільки у РФ залишилося винищувачів Су-57

За оцінками аналітиків, Росія має на озброєнні трохи понад 30 Су-57, з яких третина є тестовими моделями, ймовірно, без повної електронної комплектації.

Також журналісти відзначають значне падіння темпів постачання Су-57 у 2023-2024 роках, що суперечить звичайним тенденціям нарощування виробництва нових винищувачів.