Російський дрон знайшли на березі озера у Молдові
Категорія
Світ
Дата публікації

Російський дрон знайшли на березі озера у Молдові

дрон РФ
Джерело:  Newsmaker

У Теленештському районі Молдови на березі озера 17 січня виявили безпілотник завдовжки близько 2,5 метра.

Головні тези:

  • У Молдові знову виявили російський дрон на березі озера в Теленештському районі.
  • Дрон типу 'Гербера' не був оснащений вибухівкою та не становив загрози для громадян.
  • Це не перший випадок порушення повітряного простору Молдови російськими дронами, останні інциденти сталися у листопаді минулого року.

Російський дрон знову знайшли у Молдові

У Генеральному інспектораті поліції зазначили, що до правоохоронців звернувся мисливець, який повідомив, що знайшов дрон на березі озера біля села Нукарени.

На місце прибули спецслужби, зону оточили.

Згодом у поліції установили, що це російський дрон типу «Гербера».

Фахівці-вибухотехніки досліджували літальний апарат. Це дрон типу „Гербера“. Він не оснащений вибухівкою і не становив небезпеки для громадян.

Проте правоохоронці закликали громадян не наближатися і не торкатися таких об'єктів.

Російські дрони вже не вперше порушують повітряний простір Молдови і падають на її території. Останні два інциденти сталися у листопаді минулого року: в ніч проти 19 листопада російський дрон залетів на територію Молдови, після чого до МЗС у Кишиневі викликали російського посла.

А 25 листопада у селі Нижні Кугурешти на півночі Молдови виявили безпілотник, що впав.

