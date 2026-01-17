Російський дрон знайшли на березі озера у Молдові

У Теленештському районі Молдови на березі озера 17 січня виявили безпілотник завдовжки близько 2,5 метра.

Російський дрон знову знайшли у Молдові

У Генеральному інспектораті поліції зазначили, що до правоохоронців звернувся мисливець, який повідомив, що знайшов дрон на березі озера біля села Нукарени.

На місце прибули спецслужби, зону оточили.

Згодом у поліції установили, що це російський дрон типу «Гербера».

Фахівці-вибухотехніки досліджували літальний апарат. Це дрон типу „Гербера“. Він не оснащений вибухівкою і не становив небезпеки для громадян.

Проте правоохоронці закликали громадян не наближатися і не торкатися таких об'єктів.

Російські дрони вже не вперше порушують повітряний простір Молдови і падають на її території. Останні два інциденти сталися у листопаді минулого року: в ніч проти 19 листопада російський дрон залетів на територію Молдови, після чого до МЗС у Кишиневі викликали російського посла. Поширити

А 25 листопада у селі Нижні Кугурешти на півночі Молдови виявили безпілотник, що впав.