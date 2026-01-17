Російський дрон знайшли на березі озера у Молдові

У Теленештському районі Молдови на березі озера 17 січня виявили безпілотник завдовжки близько 2,5 метра.
Головні тези:
- У Молдові знову виявили російський дрон на березі озера в Теленештському районі.
- Дрон типу 'Гербера' не був оснащений вибухівкою та не становив загрози для громадян.
- Це не перший випадок порушення повітряного простору Молдови російськими дронами, останні інциденти сталися у листопаді минулого року.
Російський дрон знову знайшли у Молдові
У Генеральному інспектораті поліції зазначили, що до правоохоронців звернувся мисливець, який повідомив, що знайшов дрон на березі озера біля села Нукарени.
На місце прибули спецслужби, зону оточили.
Згодом у поліції установили, що це російський дрон типу «Гербера».
Фахівці-вибухотехніки досліджували літальний апарат. Це дрон типу „Гербера“. Він не оснащений вибухівкою і не становив небезпеки для громадян.
Проте правоохоронці закликали громадян не наближатися і не торкатися таких об'єктів.
А 25 листопада у селі Нижні Кугурешти на півночі Молдови виявили безпілотник, що впав.
