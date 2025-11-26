Молдова вручила послу РФ ноту протеста — російські дрони порушили повітряний простір країни

Міністерство закордонних справ Молдови у середу вручило послу Росії у Кишиневі Олегу Озерову ноту протесту у зв'язку із порушенням її повітряного простору шістьма безпілотниками, один із яких впав на будинок на півночі країни.

Молдова вручила послу РФ ноту протеста: що сталося

Міністерство закордонних справ 26 листопада викликало посла Російської Федерації у Кишиневі та вручило йому ноту протесту у зв'язку з незаконним прольотом шести дронів над повітряним простором Республіки Молдова 25 листопада 2025 року.

Міністерство кваліфікувало ці дії як абсолютно неприпустимі, наголосивши, що вони являють собою серйозне порушення суверенітету Республіки Молдова та пряму загрозу національній та регіональній безпеці. Поширити

МЗС Молдови повторило заклик до Російської Федерації утримуватися від будь-яких дій, які ставлять під загрозу безпеку країни, та суворо дотримуватися міжнародних норм.

Водночас Міністерство зажадало від посольства Російської Федерації вжити необхідних заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів.

До візиту російського посла до будівлі МЗС привезли дрон, який вчора впав на півночі Молдови.

Російський посол цинічно відхрестився від безпілотників і накинувся на Україну.

Уночі 25 листопада російські війська здійснили комбіновану повітряну атаку на Україну із застосуванням крилатих та балістичних ракет, а також ударних безпілотників. На всій території країни оголошували повітряну тривогу.