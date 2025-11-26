Молдова вручила послу РФ ноту протеста — российские дроны нарушили воздушное пространство страны

Министерство иностранных дел Молдовы в среду вручило послу России в Кишиневе Олегу Озерову ноту протеста в связи с нарушением ее воздушного пространства шестью беспилотниками, один из которых упал на дом на севере страны.
Главные тезисы
- Молдова вручила ноту протеста России из-за нарушения своего воздушного пространства беспилотниками.
- Действия российских дронов рассматриваются как серьезное нарушение суверенитета Молдовы и угроза безопасности.
- МИД Молдовы призывает Россию соблюдать международные нормы и предотвращать подобные инциденты в будущем.
Молдова вручила послу РФ ноту протеста: что произошло
Министерство иностранных дел 26 ноября вызвало посла Российской Федерации в Кишиневе и вручило ему ноту протеста в связи с незаконным пролетом шести дронов над воздушным пространством Республики Молдова 25 ноября 2025 года.
МИД Молдовы повторил призыв в Российскую Федерацию воздерживаться от любых действий, которые ставят под угрозу безопасность страны, и строго соблюдать международные нормы.
В то же время Министерство потребовало от посольства Российской Федерации принять необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.
К визиту российского посла в здание МИДа привезли дрон, который вчера упал на севере Молдовы.
Российский посол цинично открестился от беспилотников и набросился на Украину.
Ночью 25 ноября российские войска совершили комбинированную воздушную атаку на Украину с применением крылатых и баллистических ракет, а также ударных беспилотников. По всей территории страны объявляли воздушную тревогу.
