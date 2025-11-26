Молдова вручила послу РФ ноту протеста — российские дроны нарушили воздушное пространство страны
Молдова вручила послу РФ ноту протеста — российские дроны нарушили воздушное пространство страны

Молдова
Read in English
Читати українською
Источник:  Newsmaker

Министерство иностранных дел Молдовы в среду вручило послу России в Кишиневе Олегу Озерову ноту протеста в связи с нарушением ее воздушного пространства шестью беспилотниками, один из которых упал на дом на севере страны.

Главные тезисы

  • Молдова вручила ноту протеста России из-за нарушения своего воздушного пространства беспилотниками.
  • Действия российских дронов рассматриваются как серьезное нарушение суверенитета Молдовы и угроза безопасности.
  • МИД Молдовы призывает Россию соблюдать международные нормы и предотвращать подобные инциденты в будущем.

Молдова вручила послу РФ ноту протеста: что произошло

Министерство иностранных дел 26 ноября вызвало посла Российской Федерации в Кишиневе и вручило ему ноту протеста в связи с незаконным пролетом шести дронов над воздушным пространством Республики Молдова 25 ноября 2025 года.

Министерство квалифицировало эти действия как совершенно недопустимые, отметив, что они представляют собой серьезное нарушение суверенитета Республики Молдова и прямую угрозу национальной и региональной безопасности.

МИД Молдовы повторил призыв в Российскую Федерацию воздерживаться от любых действий, которые ставят под угрозу безопасность страны, и строго соблюдать международные нормы.

В то же время Министерство потребовало от посольства Российской Федерации принять необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

К визиту российского посла в здание МИДа привезли дрон, который вчера упал на севере Молдовы.

Российский посол цинично открестился от беспилотников и набросился на Украину.

Ночью 25 ноября российские войска совершили комбинированную воздушную атаку на Украину с применением крылатых и баллистических ракет, а также ударных беспилотников. По всей территории страны объявляли воздушную тревогу.

