Российский дрон нашли на берегу озера в Молдове

В Теленештском районе Молдовы на берегу озера 17 января был обнаружен беспилотник длиной около 2,5 метра.

Российский дрон снова нашли в Молдове

В Генеральном инспекторате полиции отметили, что к стражам порядка обратился охотник, который сообщил, что нашел дрон на берегу озера возле села Нукарены.

На место прибыли спецслужбы, зону оцепили.

Впоследствии в полиции установили, что это русский дрон типа Гербера.

Специалисты-взрывотехники исследовали летательный аппарат. Это дрон типа „Гербера“. Он не оснащен взрывчаткой и не представлял опасности для граждан.

Однако правоохранители призвали граждан не приближаться и не затрагивать такие объекты.

Российские дроны уже не в первый раз нарушают воздушное пространство Молдовы и падают на ее территории. Последние два инцидента произошли в ноябре прошлого года: в ночь на 19 ноября российский дрон залетел на территорию Молдовы, после чего в МИД в Кишиневе вызвали российского посла. Поделиться

А 25 ноября в селе Нижние Кугурешты на севере Молдовы обнаружили упавший беспилотник.