Российский дрон нашли на берегу озера в Молдове

В Теленештском районе Молдовы на берегу озера 17 января был обнаружен беспилотник длиной около 2,5 метра.
Главные тезисы
- В Теленештском районе Молдовы был найден российский дрон типа “Гербера” длиной около 2,5 метра.
- Данный дрон не представлял угрозы, так как не был оснащен взрывчаткой.
- Это не первый случай нарушения воздушного пространства Молдовы российскими дронами, а также не первый инцидент с дронами типа “Гербера”.
Российский дрон снова нашли в Молдове
В Генеральном инспекторате полиции отметили, что к стражам порядка обратился охотник, который сообщил, что нашел дрон на берегу озера возле села Нукарены.
На место прибыли спецслужбы, зону оцепили.
Впоследствии в полиции установили, что это русский дрон типа Гербера.
Специалисты-взрывотехники исследовали летательный аппарат. Это дрон типа „Гербера“. Он не оснащен взрывчаткой и не представлял опасности для граждан.
Однако правоохранители призвали граждан не приближаться и не затрагивать такие объекты.
А 25 ноября в селе Нижние Кугурешты на севере Молдовы обнаружили упавший беспилотник.
