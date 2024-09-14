На Бєлгородщині масштабно вирують пожежі ― відео

14 вересня поблизу російського Шебекіна палають 5 пожеж. Місцева влада каже, що це нібито горить суха трава, але є версія, що надзвичайні ситуації сталися після обстрілів.

У Шебекінському міському окрузі на Белгородщині палають пожежі

Через обмеження видимості та сильного задимлення внаслідок горіння підстилки та хмизу на місцях подій ухвалювали рішення про перекриття дорожнього руху траси на Шебекіному в районі повороту на Крутий Лог та в Шебекіному в районі храму по вул. Білгородська. .

До місця загоряння біля ТПВ направлено пожежний розрахунок для організації гасіння, залучено 2 грейдери. Організовано підвезення води, землі для засипання, комплексів рятувального спорядження. Поширити

В окрузі велика кількість пожеж. Працюють 5 пожежних розрахунків, від департаменту лісового господарства залучено 6 одиниць техніки.

Що відомо про пожежу на військовому заводі в Омську

12 вересня у Росії сталася пожежа на заводі "Омськтрансмаш". На цьому підприємстві випускають танки і ТОС "Сонцепьок".

Як повідомляють росЗМІ, на одному з підприємств загорівся дах цеху. На даху зокрема горить бітум, попередньо площа займання становить 50 кв м.

На місце пожежі вирушили 11 одиниць спецтехніки МНС, і спецтранспорт продовжує прибувати. За останніми даними, на місці події працюють 18 одиниць техніки та близько 60 рятувальників.