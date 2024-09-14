На Белгородщине масштабно бушуют пожары ― видео

14 сентября вблизи российского Шебекина полыхают 5 пожаров. Местные власти говорят, что это якобы горит сухая трава, но есть версия, что чрезвычайные ситуации произошли после обстрелов.
Главные тезисы
- На Белгородщине в районе Шебекина произошло пять пожаров, вызванных, по словам местных властей, горением сухой травы.
- Существует версия о возможных обстрелах, ставших причиной возникновения чрезвычайных ситуаций с пожарами.
- Спецтехника и спасатели направлены на место пожаров для тушения и предотвращения распространения огня.
В Шебекинском городском округе на Белгородщине горят пожары
Из-за ограничения видимости и сильного задымления в результате горения подстилки и хвороста на местах событий принимали решение о перекрытии дорожного движения трассы на Шебекино в районе поворота на Крутой Лог и в Шебекино в районе храма по ул. Белгородская.
В округе много пожаров. Работают 5 пожарных расчетов, от департамента лесного хозяйства привлечены 6 единиц техники.
Что известно о пожаре на военном заводе в Омске
12 сентября в России произошел пожар на заводе "Омсктрансмаш". На этом предприятии выпускают танки и ТОС "Сонцепек".
Как сообщают росСМИ, на одном из предприятий загорелась крыша цеха. На крыше в частности горит битум, предварительно площадь возгорания составляет 50 кв.
На место пожара отправились 11 единиц спецтехники МЧС и спецтранспорт продолжает прибывать. По последним данным, на месте происшествия работают 18 единиц техники и около 60 спасателей.
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