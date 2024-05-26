На Дніпропетровщині виявили вибухівку на електропідстанції
Категорія
Україна
Дата публікації

На Дніпропетровщині виявили вибухівку на електропідстанції

Міністерство енергетики України
енергетика

У Дніпропетровській області виявили вибуховий пристрій на одній з підстанцій. Вибухівку знешкодили.

Вибухівку виявили на електропідстанції у Дніпропетровській області

Як зазначається, на одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій.

Для знешкодження вибухового пристрою викликали поліцію та саперів.

Також у Міненерго повідомили, що у Хмельницькій області через ракетну атаку було знеструмлено 11,1 тисячі абонентів у 13 населених пунктах. Станом на ранок усіх заживлено.

У Сумській області ворожий снаряд влучив у газорозподільчу станцію. Обійшлося без постраждалих, обладнання не пошкоджено, газопостачання не припинялося.

Яка ситуація зі світлом в Україні

З кінця березня армія РФ відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції.

Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

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