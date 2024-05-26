На Дніпропетровщині виявили вибухівку на електропідстанції

У Дніпропетровській області виявили вибуховий пристрій на одній з підстанцій. Вибухівку знешкодили.
Вибухівку виявили на електропідстанції у Дніпропетровській області
Як зазначається, на одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій.
Для знешкодження вибухового пристрою викликали поліцію та саперів.
Також у Міненерго повідомили, що у Хмельницькій області через ракетну атаку було знеструмлено 11,1 тисячі абонентів у 13 населених пунктах. Станом на ранок усіх заживлено.
У Сумській області ворожий снаряд влучив у газорозподільчу станцію. Обійшлося без постраждалих, обладнання не пошкоджено, газопостачання не припинялося.
Яка ситуація зі світлом в Україні
З кінця березня армія РФ відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції.
Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-