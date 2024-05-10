Кабмін виділив понад 7 млрд грн на відбудову енергосистеми
Категорія
Економіка
Дата публікації

Кабмін виділив понад 7 млрд грн на відбудову енергосистеми

Денис Шмигаль
Уряд

Кабінет міністрів України під час засідання 10 травня виділив 7 млрд 168 млн грн на відбудову української енергосистеми.

Уряд виділив кошти на відбудову енергосистеми

Про виділення коштів за підсумками засідання повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ситуація в енергетиці зараз одна з найскладніших. Ремонти мережі та генерації ідуть 24/7.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

прем’єр-міністр України

Глава уряду пояснив, що за виділені 7 млрд 168 млн грн буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС.

Він подякував групі Світового банку, яка надала гранти для реалізації цього проєкту.

Шмигаль розповів, що зараз на постійній основі працює Штаб із підготовки до наступного опалювального сезону. За його словами, велика ставка робиться на децентралізацію енергосистеми.

Фонд енергоефективності запустив програму “ГрінДІМ”. ОСББ можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.

Глава уряду зазначив, що НКРЕКП ухвалило відповідне рішення про те, що нові генеруючі установки будуть приєднуватися до електричних мереж за спрощеною процедурою та без сплати ставки за приєднання.

В уряді розраховують, що протягом наступного півріччя зможуть суттєво децентралізувати українську енергосистему.

Ситуація в енергосистемі України

Унаслідок російських атак на енергосистему України, спостерігається значний дефіцит електроенергії.

"Укренерго" 9 травня повідомило, що з 18:00 до 07:00 споживання промисловості буде обмежуватись.

Також графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 18:00 до 07:00 11 травня.

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