Кабмин выделил более 7 млрд грн на восстановление энергосистемы

Кабинет министров Украины во время заседания 10 мая выделил 7 млрд. 168 млн. грн. на восстановление украинской энергосистемы.

Правительство выделило средства на восстановление энергосистемы

О выделении средств по итогам заседания сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Ситуация в энергетике сейчас одна из самых сложных. Ремонты сети и поколения идут 24/7. Денис Шмигаль премьер-министр Украины

Глава правительства пояснил, что за выделенные 7 млрд. 168 млн. грн. будет закуплено оборудование для восстановления высоковольтной сети, а также для лучшей синхронизации энергосистемы Украины и ЕС.

Он поблагодарил группу Всемирного банка, предоставившую гранты для реализации этого проекта.

Шмигаль рассказал, что сейчас на постоянной основе работает Штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. По его словам, большая ставка делается на децентрализацию энергосистемы.

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Глава правительства отметил, что НКРЭКП приняло соответствующее решение о том, что новые генерирующие установки будут подключаться к электрическим сетям по упрощенной процедуре и без уплаты ставки за присоединение.

В правительстве рассчитывают, что в течение следующего полугодия смогут существенно децентрализовать украинскую энергосистему.

Ситуация в энергосистеме Украины

В результате российских атак на энергосистему Украины наблюдается значительный дефицит электроэнергии.

"Укрэнерго" 9 мая сообщило, что с 18:00 до 07:00 потребление промышленности будет ограничиваться.

Также графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 18.00 до 07.00 11 мая.