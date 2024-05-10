Кабмин выделил более 7 млрд грн на восстановление энергосистемы
Категория
Экономика
Дата публикации

Кабмин выделил более 7 млрд грн на восстановление энергосистемы

Денис Шмыгаль
Правительство
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Кабинет министров Украины во время заседания 10 мая выделил 7 млрд. 168 млн. грн. на восстановление украинской энергосистемы.

Правительство выделило средства на восстановление энергосистемы

О выделении средств по итогам заседания сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Ситуация в энергетике сейчас одна из самых сложных. Ремонты сети и поколения идут 24/7.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

премьер-министр Украины

Глава правительства пояснил, что за выделенные 7 млрд. 168 млн. грн. будет закуплено оборудование для восстановления высоковольтной сети, а также для лучшей синхронизации энергосистемы Украины и ЕС.

Он поблагодарил группу Всемирного банка, предоставившую гранты для реализации этого проекта.

Шмигаль рассказал, что сейчас на постоянной основе работает Штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. По его словам, большая ставка делается на децентрализацию энергосистемы.

Фонд энергоэффективности запустил программу "ГринДОМ". ОСМД могут получить компенсацию до 1 млн грн за установку солнечных электростанций и до 2 млн грн за установку тепловых насосов для отопления.

Глава правительства отметил, что НКРЭКП приняло соответствующее решение о том, что новые генерирующие установки будут подключаться к электрическим сетям по упрощенной процедуре и без уплаты ставки за присоединение.

В правительстве рассчитывают, что в течение следующего полугодия смогут существенно децентрализовать украинскую энергосистему.

Ситуация в энергосистеме Украины

В результате российских атак на энергосистему Украины наблюдается значительный дефицит электроэнергии.

"Укрэнерго" 9 мая сообщило, что с 18:00 до 07:00 потребление промышленности будет ограничиваться.

Также графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 18.00 до 07.00 11 мая.

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