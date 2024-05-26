В Днепропетровской области обнаружили взрывчатку на электроподстанции
Категория
Украина
Дата публикации

В Днепропетровской области обнаружили взрывчатку на электроподстанции

Министерство энергетики Украины
электроподстанция
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В Днепропетровской области обнаружено взрывное устройство на одной из подстанций. Взрывчатку обезвредили.

Взрывчатку обнаружили на электроподстанции в Днепропетровской области

Как отмечается, на одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области обнаружено взрывное устройство.

Для обезвреживания взрывного устройства вызвали полицию и саперы.

Также в Минэнерго сообщили, что в Хмельницкой области из-за ракетной атаки было обесточено 11,1 тысяч абонентов в 13 населенных пунктах. По состоянию на утро все заживали.

В Сумской области вражеский снаряд попал в газораспределительную станцию. Обошлось без пострадавших, оборудование не повреждено, газоснабжение не прекращалось.

Какая ситуация со светом в Украине

С конца марта армия РФ возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции.

В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергосистеме может улучшиться на этой неделе, однако полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.

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