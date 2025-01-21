30 січня в Україні відбудеться прем'єра новітнього урбаністичного українського трилера Дім за склом", який, як очікується, стане справжнім відкриттям у світі вітчізняної кіноіндустрії.

Про що стрічка "Дім за склом"

Зазначається, що зйомки трилера проходили в унікальних локаціях, які подарували фільму неповторну атмосферу.

Зокрема, однією з локацій є зруйнована церква у Циблях на Київщині. Там знаходився таємничий будинок, який став ідеальним для зйомки ключових сцен.

Зйомки також проходили в яхт-клубі в селі Українка на Київщині, а низку сцен було відзнято у розкішній квартирі на набережній Києва на Оболоні.

При цьому початковий сценарій передбачав, що події відбуваються у Львові та його передмістях.

Коли ми вже почали працювати над пошуком локацій, то я вмовив режисера-львів'янина та оператора-львів'янина Сашу Познякова зробити все-таки історію не такою львівською, такою повільною, а трошки дати їй динаміки, зробити трошки більш урбаністичною, київською, — розповідає продюсер Ігор Савиченко. Поширити

Ключова сюжетна лінія описує внутрішній світ головної героїні, яка відмовляється жити за суспільно прийнятими правилами і догоджати іншим.

Однак заради доведення власної точки зору вона змушена приймати ризиковані рішення.

Суспільство у фільмі, як і в реальному житті, показано через призму соціальних мереж, де найактивніші користувачі пропагують своє бачення того, як повинна жити людина. Ці персонажі стають яскравими символами впливу і тиску сучасного світу.

Напружена детективна лінія не лише тримає в напрузі, але й поступово розкриває головного персонажа, змушуючи її переживати складні внутрішні зміни. Її шлях до самопізнання стає не тільки психологічно тяжким, а й поставленим на межу виживання.

Стальний характер героїні не дає їй зупинитися, і вона вперто йде до своєї мети, попри труднощі.

Що ще цікавого автори заклали у “Дім за склом”

У фільмі зображуються 3 різні способи виховання дітей і вплив того, який з них обирають батьки, на подальше майбутнє дитини.

Також детально розкрито, наскільки небезпечним є поширення наркотиків через месенджери, що значать загадкові написи на стінах будинків і як працює ця злочинна схема.

Для фільму художниця-постановниця Марія Островська створила унікальну мережу, що є гібридом усіх соціальних мереж.