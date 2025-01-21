30 січня в Україні відбудеться прем'єра новітнього урбаністичного українського трилера Дім за склом", який, як очікується, стане справжнім відкриттям у світі вітчізняної кіноіндустрії.
Головні тези:
- Фільм “Дім за склом” - новий український трилер, який обіцяє стати відкриттям для вітчизняної кінематографії.
- У фільмі присутні унікальні локації, такі як зруйнована церква у Циблях на Київщині та яхт-клуб в селі Українка, де проходили зйомки.
- Сюжет “Дому за склом” обіцяє вразити дивовижним внутрішнім світом головної героїні, що стикається з тиском суспільства та примушенням робити ризиковані вибори.
- Фільм розкриває тему виховання дітей та небезпеку поширення наркотиків через месенджери, а також вражає глядачів унікальною мережею, створеною художницею-постановницею Марією Островською.
- “Дім за склом” не лише тримає в напрузі своїх глядачів, але й відкриває шлях головній героїні до самопізнання, ставлячи її на межу виживання.
Про що стрічка "Дім за склом"
Зазначається, що зйомки трилера проходили в унікальних локаціях, які подарували фільму неповторну атмосферу.
Зокрема, однією з локацій є зруйнована церква у Циблях на Київщині. Там знаходився таємничий будинок, який став ідеальним для зйомки ключових сцен.
Зйомки також проходили в яхт-клубі в селі Українка на Київщині, а низку сцен було відзнято у розкішній квартирі на набережній Києва на Оболоні.
При цьому початковий сценарій передбачав, що події відбуваються у Львові та його передмістях.
Ключова сюжетна лінія описує внутрішній світ головної героїні, яка відмовляється жити за суспільно прийнятими правилами і догоджати іншим.
Однак заради доведення власної точки зору вона змушена приймати ризиковані рішення.
Суспільство у фільмі, як і в реальному житті, показано через призму соціальних мереж, де найактивніші користувачі пропагують своє бачення того, як повинна жити людина. Ці персонажі стають яскравими символами впливу і тиску сучасного світу.
Напружена детективна лінія не лише тримає в напрузі, але й поступово розкриває головного персонажа, змушуючи її переживати складні внутрішні зміни. Її шлях до самопізнання стає не тільки психологічно тяжким, а й поставленим на межу виживання.
Стальний характер героїні не дає їй зупинитися, і вона вперто йде до своєї мети, попри труднощі.
Що ще цікавого автори заклали у “Дім за склом”
У фільмі зображуються 3 різні способи виховання дітей і вплив того, який з них обирають батьки, на подальше майбутнє дитини.
Також детально розкрито, наскільки небезпечним є поширення наркотиків через месенджери, що значать загадкові написи на стінах будинків і як працює ця злочинна схема.
Для фільму художниця-постановниця Марія Островська створила унікальну мережу, що є гібридом усіх соціальних мереж.
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