30 января в Украине состоится премьера новейшего урбанистического украинского триллера "Дом за стеклом", который, как ожидается, станет настоящим открытием в мире отечественной киноиндустрии.

О чем фильм "Дом за стеклом"

Отмечается, что съемки триллера проходили в уникальных локациях, подаривших фильму неповторимую атмосферу.

В частности, одной из локаций разрушена церковь в Циблях на Киевщине. Там находился таинственный дом, ставший идеальным для съемки ключевых сцен.

Съемки также проходили в яхт-клубе в селе Украинка на Киевщине, а ряд сцен был отснят в роскошной квартире на набережной Киева на Оболони.

При этом первоначальный сценарий предполагал, что события происходят во Львове и его пригородах.

Когда мы уже начали работать над поиском локаций, то я уговорил режиссера-львовянина и оператора-львовянина Сашу Познякова сделать все-таки историю не такой львовской, такой медленной, а немного дать ей динамики, сделать немного более урбанистической, киевской. — Рассказывает продюсер Игорь Савиченко. Поделиться

Ключевая сюжетная линия описывает внутренний мир главной героини, которая отказывается жить по общественно принятым правилам и угождать другим.

Однако ради доказывания собственной точки зрения она вынуждена принимать рискованные решения.

Общество в фильме, как и в реальной жизни, показано через призму социальных сетей, где наиболее активные пользователи пропагандируют свое видение того, как должен жить человек. Эти персонажи становятся яркими символами влияния и давления современного мира.

Напряженная детективная линия не только держит в напряжении, но постепенно раскрывает главного персонажа, заставляя ее переживать сложные внутренние изменения. Ее путь к самопознанию становится не только психологически трудным, но и поставленным на грань выживания.

Стальной характер героини не дает ей остановиться, и она упорно идет к своей цели, несмотря на трудности.

Что еще интереснее авторы заложили в Дом за стеклом

В фильме изображаются 3 разных способа воспитания детей и влияние того, какой из них выбирают родители, на дальнейшее будущее ребенка.

Также подробно раскрыто, насколько опасно распространение наркотиков через мессенджеры, что значат загадочные надписи на стенах домов и как работает эта преступная схема.

Для фильма художница-постановщица Мария Островская создала уникальную сеть, являющуюся гибридом всех социальных сетей.