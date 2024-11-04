На фронті загинули бойова медикиня Валентина "Валькірія" Нагорна та її коханий, військовий Данило "Берсерк" Ляшкевич

На полі бою загинули медикиня 3-ї Окремої штурмової бригади «Валькірія» та її коханий, боєць 3-ї ОМБр Данило Ляшкевич.
Головні тези:
- Валентина “Валькірія” Нагорна та Данило “Берсерк” Ляшкевич загинули на фронті, віддавши свої життя за Україну.
- Валькірія була прикладом гідності та сили, завжди прагнула вдосконалювати свої навички, щоб ефективніше допомагати пораненим.
- Данило “Берсерк” мав великий досвід боїв та був відомий своїм добрим серцем та майстерністю ветеринара.
Що відомо про Валентину "Валькірія" Нагорну та Данила "Берсерка" Ляшкевича
Як розповіла волонтерка Лілія Матвєєва у медичній службі Третьої штурмової бригади повідомили, що Валентина з початком повномасштабного вторгнення РФ приєдналася до ТрО «Азов» Київ.
Вона Рятувала поранених в складі екіпажів медичної евакуації та на стабілізаційному пункті Третьої штурмової. У мирному житті до війни працювала біотехнологом та майстром манікюру.
Про деталі загибелі військової не повідомляється.
Військовослужбовець Роман Трохимець, побратимом якого був Данило на псевдо "Берсерк" зазначив, що того "не долали ні снаряди, ні кулі".
Він зауважив, що "Берсерк" окрім людей на фронті рятував багатьох тварин та мав "добре серце" й майстерні навички ветеринара.
Данило Ляшкевич мав бойовий досвід з 2014 року, брав участь у боях за Київ.
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