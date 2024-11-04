На фронті загинули бойова медикиня Валентина "Валькірія" Нагорна та її коханий, військовий Данило "Берсерк" Ляшкевич

Лише КАБом, запущеним з літака, вороги змогли знищити твоє фізичне тіло. Знаю, що ти не боявся смерті та сприймав її гідно, як чоловік і як воїн. Познайомились в перші дні повномасштабної війни. Він вже тоді мав великий досвід боїв з 2014 року Між битвами за Київ навчав всіх медицині. Жорстко, без цензури, і з витонченим гумором. Так, що всім доходило, як рятуватись і рятувати, — написав Трохимець.