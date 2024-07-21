На фронті загинув доброволець з Польщі Томаш Секала

На війні РФ проти України загинув 22-річний доброволець із Польщі Томаш Секала. З ним попрощалися на Байковому цвинтарі у Києві 20 липня.
Головні тези:
- Іноземні добровольці активно беруть участь в обороні України від російської агресії.
- На жаль, на боці української армії є втрати серед іноземних бійців із країн Європи.
- Зокрема, відомо про загибель естонця, литовця, датчанина, британця, нідерландця, чеха та інших іноземних добровольців.
Що відомо про 22-річного добровольця із Польщі
Військовий належав до Легіону інтернаціональної територіальної оборони.
Секала народився 1 вересня 2001 року. Восени 2023 року вступив до легіону. Загинув на полі бою 13 липня в селищі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області.
З ним попрощалися 20 липня на Байковому цвинтарі у Києві. На урочистій церемонії прощання з 22-річним поляком були присутні військовий капелан, побратими військові та нинішній консул Польщі в Києві Павел Овад.
Поховають воїна у рідному місті на Люблінщині.
Іноземці воюють проти РФ в Україні
На боці України, захищаючи її незалежність та суверенітет від російських загарбників, воюють добровольці з різних країн. На жаль, внаслідок бойових дій є жертви серед іноземних бійців.
У березні 2023 року в Україні загинув перший естонець Іво Юрак, у вересні — Танель Кріггуль. У лютому 2024 року на війні загинув перший доброволець з Литви Тадас Тумас, його з почестями поховали у Вільнюсі.
Також 12 жовтня стало відомо про загибель парамедика-волонтера з Данії. Він допомагав українцям з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Окрім цього в Україні знайшли тіло 36-річного добровольця з Великої Британії Деніела Берка. Його вважали зниклим безвісти.
Також у червні на війні в Україні загинули доброволець із Нідерландів та естонський доброволець Мартін Яегер. Останній став третім громадянином Естонії, який загинув, боронячи Україну. Крім того, у червні стало відомо про загибель на фронті добровольця із Чехії.
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