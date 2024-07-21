На фронті загинув доброволець з Польщі Томаш Секала

На війні РФ проти України загинув 22-річний доброволець із Польщі Томаш Секала. З ним попрощалися на Байковому цвинтарі у Києві 20 липня.

Що відомо про 22-річного добровольця із Польщі

Військовий належав до Легіону інтернаціональної територіальної оборони.

Секала народився 1 вересня 2001 року. Восени 2023 року вступив до легіону. Загинув на полі бою 13 липня в селищі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області.

З ним попрощалися 20 липня на Байковому цвинтарі у Києві. На урочистій церемонії прощання з 22-річним поляком були присутні військовий капелан, побратими військові та нинішній консул Польщі в Києві Павел Овад.

Поховають воїна у рідному місті на Люблінщині.

Іноземці воюють проти РФ в Україні

На боці України, захищаючи її незалежність та суверенітет від російських загарбників, воюють добровольці з різних країн. На жаль, внаслідок бойових дій є жертви серед іноземних бійців.

У березні 2023 року в Україні загинув перший естонець Іво Юрак, у вересні — Танель Кріггуль. У лютому 2024 року на війні загинув перший доброволець з Литви Тадас Тумас, його з почестями поховали у Вільнюсі.

Також 12 жовтня стало відомо про загибель парамедика-волонтера з Данії. Він допомагав українцям з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Окрім цього в Україні знайшли тіло 36-річного добровольця з Великої Британії Деніела Берка. Його вважали зниклим безвісти.