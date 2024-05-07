На фронті загинули двоє добровольців з Грузії
Категорія
Україна
Дата публікації

На фронті загинули двоє добровольців з Грузії

Давид Гогадзе і Бесо Ломідзе
Джерело:  online.ua

На Авдіївському напрямку, захищаючи Україну, загинули грузинські добровольці з підрозділу "Чорний орел" Давид Гогадзе і Бесо Ломідзе.

На фронті загинули грузинські добровольці Давид Гогадзе і Бесо Ломідзе

У добровольчому підрозділі "Чорний орел" 7 травня повідомили про загибель двох своїх бійців — Давида Гогадзе і Бесо Ломідзе.

Загін "Чорний орел" висловлює співчуття родинам, які зазнали великої втрати. Боротьба триває до останньої краплі крові, до останнього подиху!

Грузинські добровольці на захисті України

Командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі розповів online.ua, чому грузинські добровольці воюють за Україну.

Я воюю для того, щоб не було війни. І майбутнім поколінням не довелося проходити через те, що ми пройшли. Вирішив воювати на стороні України, бо Україна — це друг, а друзів кидати не можна. Грузії довелося пройти той шлях, який зараз проходить Україна. Єдині, хто нам допоміг — українці.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення РФ, “Грузинський легіон” залишається одним з найбільших іноземних формувань в Україні.

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