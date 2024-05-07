На фронті загинули двоє добровольців з Грузії

Я воюю для того, щоб не було війни. І майбутнім поколінням не довелося проходити через те, що ми пройшли. Вирішив воювати на стороні України, бо Україна — це друг, а друзів кидати не можна. Грузії довелося пройти той шлях, який зараз проходить Україна. Єдині, хто нам допоміг — українці.