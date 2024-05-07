На фронті загинули двоє добровольців з Грузії

На Авдіївському напрямку, захищаючи Україну, загинули грузинські добровольці з підрозділу "Чорний орел" Давид Гогадзе і Бесо Ломідзе.
На фронті загинули грузинські добровольці Давид Гогадзе і Бесо Ломідзе
У добровольчому підрозділі "Чорний орел" 7 травня повідомили про загибель двох своїх бійців — Давида Гогадзе і Бесо Ломідзе.
Грузинські добровольці на захисті України
Командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі розповів online.ua, чому грузинські добровольці воюють за Україну.
Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення РФ, “Грузинський легіон” залишається одним з найбільших іноземних формувань в Україні.
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