На фронте погибли двое добровольцев из Грузии

Я сражаюсь для того, чтобы не было войны. И будущим поколениям не пришлось проходить из-за того, что мы прошли. Решил воевать на стороне Украины, потому что Украина это друг, а друзей бросать нельзя. Грузии пришлось пройти тот путь, который сейчас идет Украина. Единственные, кто нам помог — украинцы.