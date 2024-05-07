На фронте погибли двое добровольцев из Грузии

На Авдеевском направлении, защищая Украину, погибли грузинские добровольцы из подразделения "Черный орел" Давид Гогадзе и Бессо Ломидзе.
На фронте погибли грузинские добровольцы Давид Гогадзе и Бессо Ломидзе
В добровольческом подразделении "Черный орел" 7 мая сообщили о гибели двух своих бойцов — Давида Гогадзе и Бессо Ломидзе.
Грузинские добровольцы в защиту Украины
Командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили рассказал, почему грузинские добровольцы воюют за Украину.
Как известно, с начала полномасштабного вторжения РФ "Грузинский легион" остается одним из крупнейших иностранных формирований в Украине.
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