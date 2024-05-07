На фронте погибли двое добровольцев из Грузии
Категория
Украина
Дата публикации

На фронте погибли двое добровольцев из Грузии

Давид Гогадзе и Бессо Ломидзе
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Источник:  online.ua

На Авдеевском направлении, защищая Украину, погибли грузинские добровольцы из подразделения "Черный орел" Давид Гогадзе и Бессо Ломидзе.

На фронте погибли грузинские добровольцы Давид Гогадзе и Бессо Ломидзе

В добровольческом подразделении "Черный орел" 7 мая сообщили о гибели двух своих бойцов — Давида Гогадзе и Бессо Ломидзе.

Отряд "Черный орел" выражает соболезнования семьям, понесшим большую потерю. Борьба продолжается до последней капли крови, до последнего вздоха!

Грузинские добровольцы в защиту Украины

Командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили рассказал, почему грузинские добровольцы воюют за Украину.

Я сражаюсь для того, чтобы не было войны. И будущим поколениям не пришлось проходить из-за того, что мы прошли. Решил воевать на стороне Украины, потому что Украина это друг, а друзей бросать нельзя. Грузии пришлось пройти тот путь, который сейчас идет Украина. Единственные, кто нам помог — украинцы.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения РФ "Грузинский легион" остается одним из крупнейших иностранных формирований в Украине.

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