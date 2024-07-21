На фронте погиб доброволец из Польши Томаш Секала

На войне РФ против Украины погиб 22-летний доброволец из Польши Томаш Секала. С ним простились на Байковом кладбище в Киеве 20 июля.
Главные тезисы
- Секала принадлежал к Легиону интернациональной территориальной обороны и погиб в Северодонецком районе Луганской области.
- Во время торжественной церемонии прощания с погибшим поляком присутствовали военный капеллан, собратья военные и консул Польши в Киеве.
- На стороне Украины воюют иностранные добровольцы из разных стран, поддерживая ее в борьбе против российских захватчиков.
Что известно о 22-летнем добровольце из Польши
Военный принадлежал Легиону интернациональной территориальной обороны.
Секала родился 1 сентября 2001 года. Осенью 2023 года вступил в легион. Погиб на поле боя 13 июля в поселке Диброва Северодонецкого района Луганской области.
С ним попрощались 20 июля на Байковом кладбище в Киеве. На торжественной церемонии прощания с 22-летним поляком присутствовали военный капеллан, собратья военные и нынешний консул Польши в Киеве Павел Овад.
Похоронят воина в родном городе Люблинщины.
Иностранцы воюют против РФ в Украине
На стороне Украины, защищая ее независимость и суверенитет от российских захватчиков, воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, в результате боевых действий есть жертвы среди иностранных бойцов.
В марте 2023 года в Украине погиб первый эстонец Иво Юрак, в сентябре — Танель Криггуль. В феврале 2024 года на войне погиб первый доброволец из Литвы Тадас Тумас, его с почестями похоронили в Вильнюсе.
Также 12 октября стало известно о гибели парамедика-волонтера из Дании. Он помогал украинским с начала полномасштабного вторжения РФ.
Кроме этого, в Украине нашли тело 36-летнего добровольца из Великобритании Дэниела Берка. Его считали пропавшим без вести.
Также в июне на войне в Украине погибли доброволец из Нидерландов и эстонский доброволец Мартин Яегер. Последний стал третьим гражданином Эстонии, погибшим, защищая Украину. Кроме того, в июне стало известно о гибели на фронте добровольца из Чехии.
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