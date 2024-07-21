На фронте погиб доброволец из Польши Томаш Секала

На войне РФ против Украины погиб 22-летний доброволец из Польши Томаш Секала. С ним простились на Байковом кладбище в Киеве 20 июля.

Что известно о 22-летнем добровольце из Польши

Военный принадлежал Легиону интернациональной территориальной обороны.

Секала родился 1 сентября 2001 года. Осенью 2023 года вступил в легион. Погиб на поле боя 13 июля в поселке Диброва Северодонецкого района Луганской области.

С ним попрощались 20 июля на Байковом кладбище в Киеве. На торжественной церемонии прощания с 22-летним поляком присутствовали военный капеллан, собратья военные и нынешний консул Польши в Киеве Павел Овад.

Похоронят воина в родном городе Люблинщины.

Иностранцы воюют против РФ в Украине

На стороне Украины, защищая ее независимость и суверенитет от российских захватчиков, воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, в результате боевых действий есть жертвы среди иностранных бойцов.

В марте 2023 года в Украине погиб первый эстонец Иво Юрак, в сентябре — Танель Криггуль. В феврале 2024 года на войне погиб первый доброволец из Литвы Тадас Тумас, его с почестями похоронили в Вильнюсе.

Также 12 октября стало известно о гибели парамедика-волонтера из Дании. Он помогал украинским с начала полномасштабного вторжения РФ.

Кроме этого, в Украине нашли тело 36-летнего добровольца из Великобритании Дэниела Берка. Его считали пропавшим без вести.