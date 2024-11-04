На фронте погибли боевая медикиня Валентина "Валькирия" Нагорна и ее любимый, военный Даниил "Берсерк" Ляшкевич

На поле боя погибли медикиня 3-й Отдельной штурмовой бригады «Валькирия» и ее любимый боец 3-й ОМБр Даниил Ляшкевич.
Главные тезисы
- Валентина "Валькирия" Нагорная и Даниил "Берсерк" Ляшкевич погибли на фронте, отдав свои жизни за Украину.
- Валькирия была примером достоинства и силы, всегда стремилась к совершенствованию своих навыков, чтобы эффективнее помогать раненым.
- Даниил Берсерк имел большой опыт боев и был известен своим добрым сердцем и мастерством ветеринара.
Что известно о Валентине "Валькирии" Нагорне и Даниле "Берсерке" Ляшкевиче
Как рассказала волонтер Лилия Матвеева в медицинской службе Третьей штурмовой бригады сообщили, что Валентина с началом полномасштабного вторжения РФ присоединилась к ТРО «Азов» Киев.
Она спасала раненых в составе экипажей медицинской эвакуации и на стабилизационном пункте Третьей штурмовой. В мирной жизни до войны работала биотехнологом и мастером маникюра.
О деталях гибели военной не сообщается.
Военнослужащий Роман Трофимец, побратимом которого был Даниил на псевдо "Берсерк" отметил, что "не преодолевали ни снаряды, ни пули".
Он отметил, что "Берсерк" кроме людей на фронте спасал многих животных и обладал "добрым сердцем" и мастерскими навыками ветеринара.
Данило Ляшкевич имел боевой опыт с 2014 года, участвовал в боях за Киев.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-