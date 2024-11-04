На фронте погибли боевая медикиня Валентина "Валькирия" Нагорна и ее любимый, военный Даниил "Берсерк" Ляшкевич

Что известно о Валентине "Валькирии" Нагорне и Даниле "Берсерке" Ляшкевиче

Как рассказала волонтер Лилия Матвеева в медицинской службе Третьей штурмовой бригады сообщили, что Валентина с началом полномасштабного вторжения РФ присоединилась к ТРО «Азов» Киев.

Она спасала раненых в составе экипажей медицинской эвакуации и на стабилизационном пункте Третьей штурмовой. В мирной жизни до войны работала биотехнологом и мастером маникюра.

О деталях гибели военной не сообщается.

Валькирия являлась примером достоинства и силы. Всегда стремилась совершенствовать свои навыки, чтобы еще эффективнее помогать тем, кто в этом нуждался. Ее путь для всех нас — пример отваги, решительности и постоянного движения вперед, — рассказали в медицинской службе бригады. Поделиться

Военнослужащий Роман Трофимец, побратимом которого был Даниил на псевдо "Берсерк" отметил, что "не преодолевали ни снаряды, ни пули".

Лишь КАБом, запущенным из самолета, враги смогли уничтожить твое физическое тело. Знаю, что ты не боялся смерти и воспринимал ее достойно, как человек и воин. Познакомились в первые дни полномасштабной войны. Он уже тогда имел большой опыт боев с 2014 года. Между битвами за Киев обучал всех медицине. Жестко, без цензуры, и с утонченным юмором. Да, что всем доходило, как спасаться и спасать, — написал Трофимец. Поделиться

Он отметил, что "Берсерк" кроме людей на фронте спасал многих животных и обладал "добрым сердцем" и мастерскими навыками ветеринара.

Данило Ляшкевич имел боевой опыт с 2014 года, участвовал в боях за Киев.