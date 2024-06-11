Погибла военнослужащая Шура Рязанцева с позывным "Ялта"

11 июня стало известно о том, что на фронте погибла украинская военнослужащая Шура "Ялта" Рязанцева.
Главные тезисы
- Шура Рязанцева с позывным “Ялта” погибла на Донбассе.
- Рязанцева участвовала в Революции Достоинства и работала стилисткой до того, как вступила в Десантно-штурмовые войска ВСУ.
- Попав во вражеский плен после оккупации Крыма, Шура затем вступила в подразделение терробороны и помогала украинским войскам
- Рязанцева отметила свое 40-летие всего 10 дней назад
- Трагическая гибель Шуры Рязанцевой вызвала глубокие сожаления в украинском обществе и среди ее коллег и близких
Военнослужащая Шура "Ялта" Рязанцева погибла на фронте
Шура Рязанцева служила в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.
О гибели военной сообщила сестра Шуры Валерия в Facebook.
Обстоятельства гибели "Ялты" пока неизвестны.
Только неделю назад Шура Рязанцева праздновала день рождения.
Сегодня мне 40 лет… недавно я присоединилась к новому военному подразделению при ДШУ, хочу собрать для обновления амуниции. Ссылка на банк. Ялточке в День Рождения).
Шура Рязанцева была участницей Революции Достоинства
До 24 февраля 2022 года Шура Рязанцева работала стилисткой, в том числе одевала актеров "Квартала 95, проекта "Орел и Решка", руководила службой стиля на телеканале "Интер".
Крымчанка отмечает, что гламурную жизнь стилистки одежды сменила Революция Достоинства. Все произошло случайно: везла костюмы ночью 30 ноября в Жовтневый дворец и на Майдане Незалежности стала очевидцем избиения студентов.
В первый день полномасштабного вторжения России Шура Рязанцева пошла в столичный военкомат, а впоследствии вступила в подразделение терробороны. Служила в десантно-штурмовых войсках, занималась волонтерством, собирая средства для нужд ВСУ. Десять дней назад, 2 июня, Шуре исполнилось 40 лет.
В Донецкой области погиб воин и квир-артист Артур Сниткус
Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб украинский художник, музыкант и стилист, представитель квир-сообщества, боец Артур Сниткус. Герою было 36 лет.
О трагедии сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.
Герой отдал свою жизнь 7 июня во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Сочувствуем всем родным и близким защитника. Искренне разделяем боль утраты и склоняем головы в глубокой скорби. Вечная память нашему защитнику!
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