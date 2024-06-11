Погибла военнослужащая Шура Рязанцева с позывным "Ялта"

11 июня стало известно о том, что на фронте погибла украинская военнослужащая Шура "Ялта" Рязанцева.

Военнослужащая Шура "Ялта" Рязанцева погибла на фронте

Шура Рязанцева служила в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

О гибели военной сообщила сестра Шуры Валерия в Facebook.

Обстоятельства гибели "Ялты" пока неизвестны.

Только неделю назад Шура Рязанцева праздновала день рождения.

Сегодня мне 40 лет… недавно я присоединилась к новому военному подразделению при ДШУ, хочу собрать для обновления амуниции. Ссылка на банк. Ялточке в День Рождения).

Шура Рязанцева была участницей Революции Достоинства

До 24 февраля 2022 года Шура Рязанцева работала стилисткой, в том числе одевала актеров "Квартала 95, проекта "Орел и Решка", руководила службой стиля на телеканале "Интер".

Мне дал старт Андрей Кузьма. Он мне поверил. Он всегда говорил и повторял: Саня, Сашка, иди стилистом. Ну, вы знаете, как он может. И тогда я начала свой путь. Это был 2006 год после Оранжевой Революции, понемногу дошедшая до того, что оказалась в пятерке лучших стилистов Украины и РФ, а также работала с нашим президентом Владимиром Александровичем и со всей командой. Шура "Ялта" Рязанцева Военнослужащая ВСУ

Крымчанка отмечает, что гламурную жизнь стилистки одежды сменила Революция Достоинства. Все произошло случайно: везла костюмы ночью 30 ноября в Жовтневый дворец и на Майдане Незалежности стала очевидцем избиения студентов.

Во время Революции Достоинства она вытаскивала раненых на Институтской улице. А в 2014 году, уже после оккупации полуострова россиянами, отправилась в родной Крым и попала во враждебный плен. Там она пробыла пять дней. Поделиться

В первый день полномасштабного вторжения России Шура Рязанцева пошла в столичный военкомат, а впоследствии вступила в подразделение терробороны. Служила в десантно-штурмовых войсках, занималась волонтерством, собирая средства для нужд ВСУ. Десять дней назад, 2 июня, Шуре исполнилось 40 лет.

В Донецкой области погиб воин и квир-артист Артур Сниткус

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб украинский художник, музыкант и стилист, представитель квир-сообщества, боец Артур Сниткус. Герою было 36 лет.

О трагедии сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.