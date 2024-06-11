Загинула військовослужбовиця Шура Рязанцева із позивним "Ялта"

11 червня стало відомо про те, що на фронті загинула українська військовослужбовиця Шура "Ялта" Рязанцева.

Військовослужбовиця Шура "Ялта" Рязанцева загинула на фронті

Шура Рязанцева служила у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

Про загибель військової повідомила сестра Шури Валерія у Facebook.

Обставини загибелі “Ялти” наразі невідомі.

Тільки тиждень тому Шура Рязанцева святкувала день народження….

Сьогодні мені 40 років… нещодавно я приєдналася до нового військового підрозділу при ДШВ, хочу зібрати для оновлення амуніції. Посилання на банку. Ялточці на День Народження).

Шура Рязанцева була учасницею Революції Гідності

До 24 лютого 2022 року Шура Рязанцева працювала стилісткою, зокрема одягала акторів "Кварталу 95, проєкту "Орел і Решка", керувала службою стилю на телеканалі "Інтер".

Мені дав старт Андрій Кузьма. Він у мене повірив. Він завжди говорив й повторював: Саня, Сашка, йди стилістом. Ну ви знаєте, як він може. І я тоді почала свій шлях. Це був 2006 рік після Помаранчевої Революції, потроху й дійшла до того, що опинилася у п'ятірці найкращих стилістів України та РФ, а також працювала з нашим президентом Володимиром Олександровичем й з усією командою. Шура “Ялта” Рязанцева Військовослужбовиця ЗСУ

Кримчанка зазначає, що гламурне життя стилістки одягу змінила Революція Гідності. Все сталося випадково: везла костюми вночі 30 листопада до Жовтневого палацу і на Майдані Незалежності стала очевидицею побиття студентів.

Під час Революції Гідності вона витягувала поранених на вулиці Інститутській. А 2014 року, вже після окупації півострова росіянами, вирушила до рідного Криму і потрапила у ворожий полон. Там вона пробула п'ять днів. Поширити

У перший день повномасштабного вторгнення Росії Шура Рязанцева пішла до столичного військкомату, а згодом вступила до підрозділу тероборони. Служила у десантно-штурмових військах, займалася волонтерством, збираючи кошти для потреб ЗСУ. Десять днів тому, 2 червня, Шурі виповнилося 40 років.

На Донеччині загинув воїн та квір-артист Артур Сніткус

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув український художник, музикант та стиліст, представник квір-спільноти, боєць Артур Сніткус. Герою було 36 років.

Про трагедію повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.