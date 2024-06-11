Загинула військовослужбовиця Шура Рязанцева із позивним "Ялта"

11 червня стало відомо про те, що на фронті загинула українська військовослужбовиця Шура "Ялта" Рязанцева.
Головні тези:
- Шура Рязанцева, відома як “Ялта”, загинула на фронті, на службі у Десантно-штурмових військах ЗСУ.
- Працюючи стилісткою, Шура змінила своє життя через участь у Революції Гідності, виступаючи на Майдані Незалежності та допомагаючи пораненим.
- Після окупації Криму вона потрапила у ворожий полон, але згодом вступила до підрозділу тероборони та активно займалася волонтерством для ЗСУ.
- Шурі “Ялті” було всього 40 років, вона святкувала день народження 10 днів тому. Вона залишила слід у серцях українців своєю відданістю та жертовністю.
- Її сестра Валерія повідомила про загибель Шури у Facebook.
Військовослужбовиця Шура "Ялта" Рязанцева загинула на фронті
Шура Рязанцева служила у Десантно-штурмових військах ЗСУ.
Про загибель військової повідомила сестра Шури Валерія у Facebook.
Обставини загибелі “Ялти” наразі невідомі.
Тільки тиждень тому Шура Рязанцева святкувала день народження….
Сьогодні мені 40 років… нещодавно я приєдналася до нового військового підрозділу при ДШВ, хочу зібрати для оновлення амуніції. Посилання на банку. Ялточці на День Народження).
Шура Рязанцева була учасницею Революції Гідності
До 24 лютого 2022 року Шура Рязанцева працювала стилісткою, зокрема одягала акторів "Кварталу 95, проєкту "Орел і Решка", керувала службою стилю на телеканалі "Інтер".
Кримчанка зазначає, що гламурне життя стилістки одягу змінила Революція Гідності. Все сталося випадково: везла костюми вночі 30 листопада до Жовтневого палацу і на Майдані Незалежності стала очевидицею побиття студентів.
У перший день повномасштабного вторгнення Росії Шура Рязанцева пішла до столичного військкомату, а згодом вступила до підрозділу тероборони. Служила у десантно-штурмових військах, займалася волонтерством, збираючи кошти для потреб ЗСУ. Десять днів тому, 2 червня, Шурі виповнилося 40 років.
На Донеччині загинув воїн та квір-артист Артур Сніткус
Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув український художник, музикант та стиліст, представник квір-спільноти, боєць Артур Сніткус. Герою було 36 років.
Про трагедію повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
Герой віддав своє життя 7 червня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Співчуваємо всім рідним та близьким захисника. Щиро розділяємо біль утрати та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять нашому захиснику!
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