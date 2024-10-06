На фронте погиб зять Ирины Фарион

На войне с российскими оккупантами погиб военный Василий Особа, бывший мужем Софии Семчишин, дочери языковеда Ирины Фарион.

Что известно о смерти Василия Лица

Горите в аду подонки! Василий Личность убита! Моя любовь, — написала София Семчишин. Поделиться

Лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок сообщил, что боец 4-го батальона "Сила Свободы" бригады Национальной гвардии "Рубеж" погиб в бою на Северском направлении.

Отметим, что кроме жены у Василия осталось двое детей.

Убийство Фарион и задержание подозреваемого

25 июля в Днепре правоохранители задержали парня, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Выяснилось, что задержанному 18 лет, а его имя — Вячеслав Зинченко. Он житель Днепра.

26 июля Галицкий суд Львова избрал меру пресечения Зинченко. Тогда он был взят под стражу сроком на два месяца без права внесения залога. Сам он вину в суде не признал.

31 июля сторона защиты подала апелляцию на определение суда о мере пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

19 июля стало известно о стрельбе в городе Львове. Впоследствии выяснилось, что неизвестные стреляли в Ирину Фарион недалеко от ее дома. Женщина была сразу госпитализирована в больницу и прооперирована. Поделиться

Однако позже врачи сообщили, что сердце Фарион не выдержало и умерло после операции.