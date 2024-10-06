На фронте погиб зять Ирины Фарион

На войне с российскими оккупантами погиб военный Василий Особа, бывший мужем Софии Семчишин, дочери языковеда Ирины Фарион.
Главные тезисы
- В результате боевых действий на фронте погиб военный Василий Особа, бывший муж Ирины Фарион, что привело к трагедии в семье.
- Подозреваемый 18-летний парень Вячеслав Зинченко был арестован по подозрению в убийстве Ирины Фарион, который произошло в результате стрельбы в городе Львове.
- Ирина Фарион была госпитализирована и прооперирована после стрельбы, однако, ее сердце не выдержало, и она скончалась после операции.
Что известно о смерти Василия Лица
Лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок сообщил, что боец 4-го батальона "Сила Свободы" бригады Национальной гвардии "Рубеж" погиб в бою на Северском направлении.
Отметим, что кроме жены у Василия осталось двое детей.
Убийство Фарион и задержание подозреваемого
25 июля в Днепре правоохранители задержали парня, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Выяснилось, что задержанному 18 лет, а его имя — Вячеслав Зинченко. Он житель Днепра.
26 июля Галицкий суд Львова избрал меру пресечения Зинченко. Тогда он был взят под стражу сроком на два месяца без права внесения залога. Сам он вину в суде не признал.
31 июля сторона защиты подала апелляцию на определение суда о мере пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
Однако позже врачи сообщили, что сердце Фарион не выдержало и умерло после операции.
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