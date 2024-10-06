На фронті загинув зять Ірини Фаріон
Категорія
Україна
Дата публікації

На фронті загинув зять Ірини Фаріон

На фронті загинув зять Ірини Фаріон
Джерело:  online.ua

На війні з російськими окупантами загинув військовий Василь Особа, який був чоловіком Софії Семчишин, доньки мовознавиці Ірини Фаріон.

Головні тези:

  • Військовий Василь Особа, чоловік доньки мовознавиці Ірини Фаріон, загинув у бою з російськими окупантами на Сіверському напрямку.
  • Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон - 18-річного В'ячеслава Зінченка. Його взяли під варту без права внесення застави на два місяці.
  • Ірину Фаріон поранили у стрілянині, після операції вона померла через серцеву недостатність.
  • Сім'я військового Василя Особи та мовознавиці Ірини Фаріон стала жертвою трагічних подій, які показують війну з російськими окупантами та насильство в суспільстві.

Що відомо про смерть Василя Особи

Горіть у пеклі покидьки! Василя Особу вбито! Моя любов, — написала Софія Семчишин..

Лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок повідомив, що боєць 4-го батальйону "Сила Свободи" бригади Національної гвардії "Рубіж", загинув у бою на Сіверському напрямку.

Зазначимо, що крім дружини, у Василя залишилося двоє дітей.

Вбивство Фаріон та затримання підозрюваного

25 липня у Дніпрі правоохоронці затримали хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. З'ясувалось що затриманому 18 років, а його ім'я — В'ячеслав Зінченко. Він — мешканець Дніпра.

26 липня Галицький суд Львова обрав запобіжний захід Зінченку. Тоді його було взято під варту строком на два місяці без права внесення застави. Сам він провину в суді не визнав.

31 липня сторона захисту подала апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

19 липня стало відомо про стрілянину у місті Львів. Згодом з'ясувалось, що невідомі стріляли в Ірину Фаріон неподалік її будинку. Жінка була відразу госпіталізована до лікарні та прооперували.

Однак пізніше лікарі повідомили, що серце Фаріон не витримало та вона померла після операції.

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