На фронті загинув зять Ірини Фаріон

На війні з російськими окупантами загинув військовий Василь Особа, який був чоловіком Софії Семчишин, доньки мовознавиці Ірини Фаріон.
Головні тези:
- Військовий Василь Особа, чоловік доньки мовознавиці Ірини Фаріон, загинув у бою з російськими окупантами на Сіверському напрямку.
- Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон - 18-річного В'ячеслава Зінченка. Його взяли під варту без права внесення застави на два місяці.
- Ірину Фаріон поранили у стрілянині, після операції вона померла через серцеву недостатність.
- Сім'я військового Василя Особи та мовознавиці Ірини Фаріон стала жертвою трагічних подій, які показують війну з російськими окупантами та насильство в суспільстві.
Що відомо про смерть Василя Особи
Лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок повідомив, що боєць 4-го батальйону "Сила Свободи" бригади Національної гвардії "Рубіж", загинув у бою на Сіверському напрямку.
Зазначимо, що крім дружини, у Василя залишилося двоє дітей.
Вбивство Фаріон та затримання підозрюваного
25 липня у Дніпрі правоохоронці затримали хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. З'ясувалось що затриманому 18 років, а його ім'я — В'ячеслав Зінченко. Він — мешканець Дніпра.
26 липня Галицький суд Львова обрав запобіжний захід Зінченку. Тоді його було взято під варту строком на два місяці без права внесення застави. Сам він провину в суді не визнав.
31 липня сторона захисту подала апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.
Однак пізніше лікарі повідомили, що серце Фаріон не витримало та вона померла після операції.
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