На фронті загинув зять Ірини Фаріон

На війні з російськими окупантами загинув військовий Василь Особа, який був чоловіком Софії Семчишин, доньки мовознавиці Ірини Фаріон.

Що відомо про смерть Василя Особи

Горіть у пеклі покидьки! Василя Особу вбито! Моя любов, — написала Софія Семчишин.. Поширити

Лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок повідомив, що боєць 4-го батальйону "Сила Свободи" бригади Національної гвардії "Рубіж", загинув у бою на Сіверському напрямку.

Зазначимо, що крім дружини, у Василя залишилося двоє дітей.

Вбивство Фаріон та затримання підозрюваного

25 липня у Дніпрі правоохоронці затримали хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. З'ясувалось що затриманому 18 років, а його ім'я — В'ячеслав Зінченко. Він — мешканець Дніпра.

26 липня Галицький суд Львова обрав запобіжний захід Зінченку. Тоді його було взято під варту строком на два місяці без права внесення застави. Сам він провину в суді не визнав.

31 липня сторона захисту подала апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

19 липня стало відомо про стрілянину у місті Львів. Згодом з'ясувалось, що невідомі стріляли в Ірину Фаріон неподалік її будинку. Жінка була відразу госпіталізована до лікарні та прооперували. Поширити

Однак пізніше лікарі повідомили, що серце Фаріон не витримало та вона померла після операції.