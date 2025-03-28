На які автівки варто звернути увагу в 2025 році — вибір експертів

Видання GOBankingRates опублікувало рейтинг вживаних автомобілів, які варто купити у 2025 році. Цей список сформували директор з продажу та маркетингу в CFR Classic Джо Жиранда, а також автоексперт і директор з маркетингу в EpicVIN Алекс Блек.

Mazda3 (з 2019 по 2023 рік)

Це авто оцінять шанувальники преміальних інтер'єрів, а також приємної керованості, пише GOBankingRates .

Вказана модель не гірша своїх конкурентів з класу люкс початкового рівня, але за набагато нижчою ціною.

Chevrolet Bolt EV (з 2021 по 2023 рік)

У цьому випадку йдеться про великий запас ходу в 416 кілометрів на одному заряді.

Що важливо розуміти, ця автівка доступніша за багато інших електромобілів.

За словами Жиранда, вказана модель не потребує великих витрат на ремонт і доволі надійна.

Lexus GS 350 (з 2013 по 2019 рік)

Блек звертає увагу на те, що Lexus GS 350 є однією з "прихованих перлин" вторинного ринку.

Автівка здатна підкорити водіїв чудовими характеристиками і високим рівнем комфорту.

Це хороша альтернатива BMW 5 Series або Mercedes-Benz E-Class, але при цьому вартість володіння у Lexus GS 350 значно нижча. Поширити

Toyota Corolla (з 2021 по 2023 рік)

Тут серед головних переваг — низька витрата пального та неперевершена надійність.

Окрім того, вказано, що модель має багате оснащення вже в базовій комплектації, а витрати на технічне обслуговування невисокі.

Honda Accord (з 2021 по 2023 рік)

За словами Жиранда, це взірець сегменті середньорозмірних седанів, адже йдеться про поєднання передових технологій та високої надійності.

Що важливо розуміти, це буде один з найкращих виборів для родин.

Acura TSX Sport Wagon (з 2011 по 2014 рік)

Блек звертає увагу на те, що це дійсно надійний автомобіль з високим рівнем практичності.

Він також додав, що цей універсал пропонує просторий інтер'єр і багате оснащення.

Toyota Avalon (з 2013 по 2018 рік)

У цьому випадку йдеться про розкішний, але недорогий автомобіль.

По суті, це Lexus, але без цієї назви. Висока плавність ходу, невбиваний двигун, але набагато нижча ціна, ніж можна було б очікувати. Поширити

Ford Flex (з 2009 по 2019 рік)

Ця модель може похизуватися незвичайним дизайном і вражаючою місткістю.