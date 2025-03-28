На какие автомобили стоит обратить внимание в 2025 году — выбор экспертов

Издание GOBankingRates опубликовало рейтинг подержанных автомобилей, которые стоит купить в 2025 году. Этот список сформировали директор по продажам и маркетингу в CFR Classic Джо Жиранда, а также автоэксперт и директор по маркетингу в EpicVIN Алекс Блэк.

Mazda3 (с 2019 по 2023 год)

Этот автомобиль оценят поклонники премиальных интерьеров, а также приятной управляемости, пишет GOBankingRates .

Указанная модель не хуже своих конкурентов из класса люкс начального уровня, но по гораздо более низкой цене.

Chevrolet Bolt EV (с 2021 по 2023 год)

В этом случае речь идет о большом запасе хода в 416 километров на одном заряде.

Что важно понимать, этот автомобиль доступнее многих других электромобилей.

По словам Жиранда, указанная модель не требует больших затрат на ремонт и достаточно надежна.

Lexus GS 350 (с 2013 по 2019 год)

Блэк обращает внимание на то, что Lexus GS 350 является одной из "скрытых жемчужин" вторичного рынка.

Автомобиль способен покорить водителей превосходными характеристиками и высоким уровнем комфорта.

Это хорошая альтернатива BMW 5 Series или Mercedes-Benz E-Class, но при этом стоимость владения у Lexus GS 350 значительно ниже. Поделиться

Toyota Corolla (с 2021 по 2023 год)

Здесь среди главных преимуществ — низкий расход горючего и непревзойденная надежность.

Кроме того, указано, что модель имеет богатую оснастку уже в базовой комплектации, а затраты на техническое обслуживание невысокие.

Honda Accord (с 2021 по 2023 год)

По словам Жиранда, это образец сегмента среднеразмерных седанов, ведь речь идет о сочетании передовых технологий и высокой надежности.

Что важно понимать, это будет один из самых лучших выборов для семей.

Acura TSX Sport Wagon (с 2011 по 2014 год)

Блэк обращает внимание на то, что это действительно надежный автомобиль с высоким уровнем практичности.

Он также добавил, что этот универсал предлагает просторный интерьер и богатую оснастку.

Toyota Avalon (с 2013 по 2018 год)

В этом случае речь идет о роскошном, но недорогом автомобиле.

По сути это Lexus, но без этого названия. Высокая плавность хода, неубиваемый двигатель, но гораздо более низкая цена, чем можно было бы ожидать. Поделиться

Ford Flex (с 2009 по 2019 год)

Эта модель может похвастаться необычным дизайном и поразительной емкостью.