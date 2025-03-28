На какие автомобили стоит обратить внимание в 2025 году — выбор экспертов

Издание GOBankingRates опубликовало рейтинг подержанных автомобилей, которые стоит купить в 2025 году. Этот список сформировали директор по продажам и маркетингу в CFR Classic Джо Жиранда, а также автоэксперт и директор по маркетингу в EpicVIN Алекс Блэк.
Главные тезисы
- Toyota Avalon подойдет водителям, которые ищут достаточно роскошный, но недорогой автомобиль.
- Mazda3 – высококачественное авто с премиальным интерьером и приятной управляемостью по доступной цене.
- Honda Accord – сочетание передовых технологий и надежности, идеальный выбор для семьи.
Mazda3 (с 2019 по 2023 год)
Этот автомобиль оценят поклонники премиальных интерьеров, а также приятной управляемости, пишет GOBankingRates.
Указанная модель не хуже своих конкурентов из класса люкс начального уровня, но по гораздо более низкой цене.
Chevrolet Bolt EV (с 2021 по 2023 год)
В этом случае речь идет о большом запасе хода в 416 километров на одном заряде.
Что важно понимать, этот автомобиль доступнее многих других электромобилей.
По словам Жиранда, указанная модель не требует больших затрат на ремонт и достаточно надежна.
Lexus GS 350 (с 2013 по 2019 год)
Блэк обращает внимание на то, что Lexus GS 350 является одной из "скрытых жемчужин" вторичного рынка.
Автомобиль способен покорить водителей превосходными характеристиками и высоким уровнем комфорта.
Toyota Corolla (с 2021 по 2023 год)
Здесь среди главных преимуществ — низкий расход горючего и непревзойденная надежность.
Кроме того, указано, что модель имеет богатую оснастку уже в базовой комплектации, а затраты на техническое обслуживание невысокие.
Honda Accord (с 2021 по 2023 год)
По словам Жиранда, это образец сегмента среднеразмерных седанов, ведь речь идет о сочетании передовых технологий и высокой надежности.
Что важно понимать, это будет один из самых лучших выборов для семей.
Acura TSX Sport Wagon (с 2011 по 2014 год)
Блэк обращает внимание на то, что это действительно надежный автомобиль с высоким уровнем практичности.
Он также добавил, что этот универсал предлагает просторный интерьер и богатую оснастку.
Toyota Avalon (с 2013 по 2018 год)
В этом случае речь идет о роскошном, но недорогом автомобиле.
Ford Flex (с 2009 по 2019 год)
Эта модель может похвастаться необычным дизайном и поразительной емкостью.
Как отметил Блэк, авто отлично подойдет водителям с большими семьями.
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