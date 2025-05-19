На Київ насувається гроза — хто допоможе під час небезпечних погодних умов
Категорія
Україна
Дата публікації

На Київ насувається гроза — хто допоможе під час небезпечних погодних умов

гроза
Джерело:  Укргідрометцентр

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 19 травня в Києві та області очікується гроза — оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Головні тези:

  • У разі наближення грозової небезпеки у Києві, важливо зачинити вікна, уникати металевих предметів та перебування біля дерев.
  • Для отримання допомоги під час небезпечних погодних умов у Києві, можна звертатися до різних служб, таких як Київавтодор, Київзеленбуд чи рятувальні служби.
  • При виявленні підтоплення проїжджої частини або падіння дерев, важливо негайно діяти та звірятися за вказаними номерами телефонів для швидкого реагування.

У Києві гроза: хто може допомогти при негоді

Про грозу попереджає Український гідрометцентр.

Фахівці нагадують, що під час грози бажано:

  • зачинити вікна,

  • не підходити до них,

  • не чіпати металеві вхідні двері,

  • уникати перебування поблизу дерев,

  • не паркувати автотранспорт поруч із деревами.

Куди звертатися у Києві під час небезпечних погодних умов:

  • При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів — до диспетчерської КК "Київавтодор": (044) 284-74-19.

  • Якщо впало дерево чи зламалися гілки — телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18.

  • Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертатися до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

  • При травмуванні людей негайно телефонувати 103.

  • При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонувати за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

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