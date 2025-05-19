На Київ насувається гроза — хто допоможе під час небезпечних погодних умов

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 19 травня в Києві та області очікується гроза — оголосили I рівень небезпечності, жовтий.
Головні тези:
- У разі наближення грозової небезпеки у Києві, важливо зачинити вікна, уникати металевих предметів та перебування біля дерев.
- Для отримання допомоги під час небезпечних погодних умов у Києві, можна звертатися до різних служб, таких як Київавтодор, Київзеленбуд чи рятувальні служби.
- При виявленні підтоплення проїжджої частини або падіння дерев, важливо негайно діяти та звірятися за вказаними номерами телефонів для швидкого реагування.
У Києві гроза: хто може допомогти при негоді
Про грозу попереджає Український гідрометцентр.
Фахівці нагадують, що під час грози бажано:
зачинити вікна,
не підходити до них,
не чіпати металеві вхідні двері,
уникати перебування поблизу дерев,
не паркувати автотранспорт поруч із деревами.
Куди звертатися у Києві під час небезпечних погодних умов:
При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів — до диспетчерської КК "Київавтодор": (044) 284-74-19.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки — телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18.
Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертатися до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).
При травмуванні людей негайно телефонувати 103.
При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонувати за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).
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