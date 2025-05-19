На Киев надвигается гроза — кто поможет при опасных погодных условиях
Категория
Украина
Дата публикации

На Киев надвигается гроза — кто поможет при опасных погодных условиях

гроза
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Источник:  Укргидрометцентр

В ближайшее время с содержанием до конца суток 19 мая в Киеве и области ожидается гроза - объявили I уровень опасности, желтый.

Главные тезисы

  • При приближении грозовой опасности в Киеве важно закрыть окна, избегать металлических предметов и пребывания у деревьев.
  • Для получения помощи во время опасных погодных условий в Киеве можно обратиться в различные службы, такие как Киевавтодор, Киевзеленстрой или спасательные службы.
  • При обнаружении подтопления проезжей части или падения деревьев важно немедленно действовать и сверяться по указанным номерам телефонов для быстрого реагирования.

В Киеве гроза: кто может помочь при непогоде

О грозах предупреждает Украинский гидрометцентр.

Специалисты напоминают, что во время грозы желательно:

  • закрыть окна,

  • не подходить к ним,

  • не трогать металлическую входную дверь,

  • избегать пребывания вблизи деревьев,

  • не парковать автотранспорт рядом с деревьями.

Куда обращаться в Киеве во время опасных погодных условий:

  • При подтоплении проезжей части или тротуаров к диспетчерской УК "Киевавтодор": (044) 284-74-19.

  • Если упало дерево или сломались ветки — звонить по телефону в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": (044) 272-40-18.

  • Также, когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, обращаться к спасателям: 101 или (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

  • При травмировании людей немедленно звонить по телефону 103.

  • При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звонить по телефонам: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

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