На Киев надвигается гроза — кто поможет при опасных погодных условиях

В ближайшее время с содержанием до конца суток 19 мая в Киеве и области ожидается гроза - объявили I уровень опасности, желтый.
Главные тезисы
- При приближении грозовой опасности в Киеве важно закрыть окна, избегать металлических предметов и пребывания у деревьев.
- Для получения помощи во время опасных погодных условий в Киеве можно обратиться в различные службы, такие как Киевавтодор, Киевзеленстрой или спасательные службы.
- При обнаружении подтопления проезжей части или падения деревьев важно немедленно действовать и сверяться по указанным номерам телефонов для быстрого реагирования.
В Киеве гроза: кто может помочь при непогоде
О грозах предупреждает Украинский гидрометцентр.
Специалисты напоминают, что во время грозы желательно:
закрыть окна,
не подходить к ним,
не трогать металлическую входную дверь,
избегать пребывания вблизи деревьев,
не парковать автотранспорт рядом с деревьями.
Куда обращаться в Киеве во время опасных погодных условий:
При подтоплении проезжей части или тротуаров к диспетчерской УК "Киевавтодор": (044) 284-74-19.
Если упало дерево или сломались ветки — звонить по телефону в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": (044) 272-40-18.
Также, когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, обращаться к спасателям: 101 или (044) 430-37-13 (телефон КАРС).
При травмировании людей немедленно звонить по телефону 103.
При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звонить по телефонам: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).
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