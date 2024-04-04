На Київщині школяр сміливо врятував собаку під час вибуху — щемливе фото

На Київщині у Білій Церкві школяр врятував себе і собаку під час вибуху у багатоповерховому будинку. Ним виявився учень 2-А класу Першої Білоцерківської гімназії Олександр Ізієв.

Як хлопець врятував собаку

Під час вибуху та пожежі, яка сталася у сусідній квартирі, йому вдалося зорієнтуватися та врятуватися. Зазначається, що він був сам вдома, у заблокованій квартирі, під час події хлопчик швидко вирішив перейти в іншу кімнату, намочити водою рушники, замкнутися та закрити всі щілини дверей, аби туди не йшов дим.

Також школяр одягнув теплий одяг, відкрив вікно, через яке можна було покликати на допомогу. Завдяки рятувальникам хлопчик незабаром вийшов з пошкодженої багатоповерхівки та врятував свого собаку.

Вчинок Олександра ще раз говорить про його сміливість, кмітливість і вміння швидко діяти, щоб врятувати своє життя і життя свого чотирилапого друга. Сашуня, ти молодець! — додали у повідомленні. Поширити

Що відомо про вибух у Білій Церкві

30 березня у житловому будинку Білої Церкви стався вибух в одній із квартир, внаслідок чого загинуло дві людини. За інформацією Поліції Київської області, вибух пролунав близько 15 години в Грузинському провулку. Вогонь перекинувся з третього поверху на п'ятий.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежники змогли врятувати трьох людей, серед яких дитина 2016 року народження, її було шпиталізовано до лікарні.