У Білій Церкві пролунав вибух в п'ятиповерхівці. Є загиблий та постраждалі
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У Білій Церкві пролунав вибух в п'ятиповерхівці. Є загиблий та постраждалі

Вибух у Білій Церкві
Джерело:  online.ua

У Білій Церкві вдень, 30 березня, пролунав потужний вибух у житловій багатоповерхівці. Нарахі відомо про одного загиблого.

Що відомо про вибух у Білій Церкві

За інформацією представників ДСНС, після вибуху в одній з квартир у будинку спалахнула масштабна пожежа, яку вже локалізували.

Рятувальники зазначили, що о 14:56 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківськогорайону надійшло повідомлення, що в місті Біла Церква, на пров. Грузинському, у квартирі на 3-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку стався вибух невстановленого предмету.

Що відомо про наслідки вибуху

По прибуттю рятувальниками було встановлено, що внаслідок вибуху:

  • зруйновано 1 балкон на 3-му поверсі повністю та 1 частково;

  • горить квартира на 3-му та 4-му поверхах.

Окрім цього рятувальники повідомили про руйнування залізобетонного перекриття між п’ятим та другим поверхами.

Наразі відомо, що внаслідок вибуху загинула жінка.

Водночас на 4-му поверсі працівники ДСНС врятували дитину.

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