У Нижньому Новгороді пролунав потужний вибух — відео
Категорія
Події
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У Нижньому Новгороді пролунав потужний вибух — відео

Нижній Новгород
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Джерело:  online.ua

Увечері 24 березня у російському Нижньому Новгороді прогримів вибух, який потрапив на камеру домофона одного з будинків.

Вечірній вибух у Нижньому Новгороді: що відомо

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що жителі мікрорайону Сортувальний побачили яскравий спалах, за яким послідував гучний вибух. Після цього в автомобілях спрацювала сигналізація.

Пізніше російські пабліки написали, що це нібито сталося через вибух ізолятора на лінії електропередачі 110 кВт.

За актуальною інформацією сталася технічна аварія на високовольтній лінії 110 Вольт. Система електропостачання автоматично переключилася на резервну. Фахівці ПАТ "Россеті" зараз працюють на місці.

У мешканців мікрорайону електропостачання не переривалося і на даний момент надходить у повному обсязі, запевняють місцеві енергетики.

На місце події прибули рятувальники. Повідомляється, що ніхто не постраждав. Місцева влада поки ніяк не коментувала інцидент.

У Росії горить ще один НПЗ

Вночі 23 березня на НПЗ у Самарській області РФ пролунав потужний вибух та спалахнула масштабна пожежа.

За словами місцевих мешканців, вони чули вибух на Куйбишевському НПЗ.

Окрім того, після цього почалася пожежа, яку досі не можуть загасити.

За попередніми даними, ворожий об’єкт був атакований безпілотником.

Представники ані російської, ані української влади поки цю подію не коментують.

Що важливо розуміти, цей завод є одним із основних виробників та постачальників палива для реактивних двигунів.

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