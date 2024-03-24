В Нижнем Новгороде раздался мощный взрыв — видео

Вечером 24 марта в российском Нижнем Новгороде прогремел взрыв, попавший на камеру домофона одного из домов.

Вечерний взрыв в Нижнем Новгороде: что известно

Местные Telegram-каналы сообщают, что жители микрорайона Сортировочный увидели яркую вспышку, за которой последовал громкий взрыв. После этого в автомобилях сработала сигнализация.

Позже российские паблики написали, что это якобы произошло из-за взрыва изолятора на линии электропередачи 110 кВт.

По актуальной информации произошла техническая авария на высоковольтной линии 110 Вольт. Система электроснабжения автоматически переключилась на резервную. Специалисты ПАО "Россети" сейчас работают на месте. Поделиться

У жителей микрорайона электроснабжение не прерывалось и сейчас поступает в полном объеме, уверяют местные энергетики.

На место происшествия прибыли спасатели. Сообщается, что никто не пострадал. Местные власти пока никак не комментировали инцидент.

В России горит еще один НПЗ

Ночью 23 марта на НПЗ в Самарской области РФ прогремел мощный взрыв и вспыхнул масштабный пожар.

По словам местных жителей, они слышали взрыв на Куйбышевском НПЗ.

Кроме того, после этого начался пожар, который до сих пор не могут потушить.

По предварительным данным, вражеский объект был атакован беспилотником.

Представители ни российских, ни украинских властей пока это событие не комментируют.