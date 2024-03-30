В Белой Церкви днем, 30 марта, прогремел мощный взрыв в жилой многоэтажке. Нарахи известно об одном погибшем.
Что известно о взрыве в Белой Церкви
По информации представителей ГСЧС, после взрыва в одной из квартир в доме вспыхнул масштабный пожар, который уже локализовали.
Спасатели отметили, что в 14:56 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение, что в городе Белая Церковь, на пер. Грузинскому, в квартире на 3-м этаже 5-ти этажного жилого дома произошел взрыв неустановленного предмета.
Что известно о последствиях взрыва
По прибытию спасателями было установлено, что в результате взрыва:
разрушен 1 балкон на 3-м этаже полностью и 1 частично;
горит квартира на 3-м и 4-м этажах.
Кроме этого, спасатели сообщили о разрушении железобетонного перекрытия между пятым и вторым этажами.
Известно, что в результате взрыва погибла женщина.
В то же время на 4-м этаже работники ГСЧС спасли ребенка.
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