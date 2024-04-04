На Киевщине школьник смело спас собаку во время взрыва — трогательное фото

В Киевской области в Белой Церкви школьник спас себя и собаку при взрыве в многоэтажном доме. Им оказался учащийся 2-А класса Первой Белоцерковской гимназии Александр Изиев.

Как парень спас собаку

При взрыве и пожаре, который произошел в соседней квартире, ему удалось сориентироваться и спастись. Отмечается, что он был дома, в заблокированной квартире, во время происшествия мальчик быстро решил перейти в другую комнату, намочить водой полотенца, запереться и закрыть все щели двери, чтобы туда не шел дым.

Также школьник надел теплую одежду, открыл окно, через которое можно было позвать на помощь. Благодаря спасателям мальчик вскоре вышел из поврежденной многоэтажки и спас свою собаку.

Поступок Александра еще раз говорит о его смелости, смекалке и умении быстро действовать, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своего четырехлапого друга. Сашуня, ты молодец! — добавили в сообщении. Поделиться

Что известно о взрыве в Белой Церкви

30 марта в жилом доме Белой Церкви произошел взрыв в одной из квартир, в результате чего погибли два человека. По информации Полиции Киевской области, взрыв прогремел около 15 часов в Грузинском переулке. Огонь опрокинулся с третьего этажа на пятый.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожарные смогли спасти трех человек, среди которых ребенок 2016 года рождения, он был госпитализирован в больницу.