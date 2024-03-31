В Харькове раздался второй взрыв за вечер
Категория
Украина
Дата публикации

В Харькове раздался второй взрыв за вечер

Армия атаковала Харьков
Читати українською
Источник:  online.ua

В Харькове в течение вечера, 31 марта, прогремели по меньшей мере 2 взрыва в результате атак преступной армии РФ.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Харькову

Предварительно прилет в город. Где именно сейчас выясняем. Просьба ко всем жителям города находиться в безопасных местах, — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По словам мэра города, прилет находился рядом с жилой застройкой в центральном районе Харькова.

На месте удара работают все соответствующие службы и волонтеры. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавил Терехов.

До этого глава Харьковской ОВО Олег Синегубов сообщал о взрыве в Харькове и отмечал, что город находится под атакой преступной армии РФ, поэтому все харьковчане должны находиться в укрытиях.

При этом руководитель Сил обороны Харькова Сергей Мельник предупредил, что остается угроза новых ударов российских оккупантов по городу.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова в Шевченковском районе. Повреждены гражданские помещения и автомобили, никто не пострадал.

Что известно о последствиях последних обстрелов армии РФ по Харьковщине

Представители прокуратуры Харьковщины отметили, что преступная армия РФ снова обстреляла Изюмский район.

В результате преступного вражеского обстрела погиб один человек и еще один получил ранения.

Следователи выяснили, что 31 марта около 00:35 армия РФ массированно обстреляла поселок Боровая в Изюмском районе. Из-за атаки погиб 19-летний парень, а осколочное ранение получил мужчина, которому 27 лет, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Также в поселке повреждены многоэтажки и частные жилые дома, магазины. По предварительной информации, противник нанес удар по городу с РСЗО "Ураган".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ снова нанесла удар по жилому району Харькова
Армия РФ атаковала Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ ночью ударили по Боровой в Харьковской области. Погиб 19-летний парень
Офис Генерального прокурора
Боровая
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская армия нанесла ракетный удар по Харьковщине. Есть пострадавшие
Ракета

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?