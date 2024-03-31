В Харькове в течение вечера, 31 марта, прогремели по меньшей мере 2 взрыва в результате атак преступной армии РФ.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Харькову

Предварительно прилет в город. Где именно сейчас выясняем. Просьба ко всем жителям города находиться в безопасных местах, — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Поделиться

По словам мэра города, прилет находился рядом с жилой застройкой в центральном районе Харькова.

На месте удара работают все соответствующие службы и волонтеры. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавил Терехов. Поделиться

До этого глава Харьковской ОВО Олег Синегубов сообщал о взрыве в Харькове и отмечал, что город находится под атакой преступной армии РФ, поэтому все харьковчане должны находиться в укрытиях.

При этом руководитель Сил обороны Харькова Сергей Мельник предупредил, что остается угроза новых ударов российских оккупантов по городу.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова в Шевченковском районе. Повреждены гражданские помещения и автомобили, никто не пострадал.

Что известно о последствиях последних обстрелов армии РФ по Харьковщине

Представители прокуратуры Харьковщины отметили, что преступная армия РФ снова обстреляла Изюмский район.

В результате преступного вражеского обстрела погиб один человек и еще один получил ранения.

Следователи выяснили, что 31 марта около 00:35 армия РФ массированно обстреляла поселок Боровая в Изюмском районе. Из-за атаки погиб 19-летний парень, а осколочное ранение получил мужчина, которому 27 лет, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Также в поселке повреждены многоэтажки и частные жилые дома, магазины. По предварительной информации, противник нанес удар по городу с РСЗО "Ураган".