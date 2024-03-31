Що відомо про наслідки атак армії РФ по Харкову

Попередньо приліт у місто. Де саме — зараз зʼясовуємо. Прохання до всіх містян знаходитися у безпечних місцях, — повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Поширити

За словами мера міста, приліт був поряд з житловою забудовою в центральному районі Харкова.

На місці удару працюють усі відповідні служби та волонтери. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється, — додав Терехов. Поширити

До цього глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про вибух у Харкові та зазначав, що місто перебуває під атакою злочинної армії РФ, тому всі харків’яни мають перебувати в укриттях.

При цьому керівник Сил оборони Харкова Сергій Мельник попередив, що наразі залишається загроза нових ударів російських окупантів по місту.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова у Шевченківському районі. Пошкоджено цивільні приміщення та автівки, ніхто не постраждав.

Що відомо про наслідки останніх обстрілів армії РФ по Харківщині

Представники прокуратури Харківщини зазначили, що злочинна армія РФ знову обстріляла Ізюмський район.

Внаслідок злочинного ворожого обстрілу загинула одна людина та ще одна отримала поранення.

Слідчі з'ясували, що 31 березня близько 00:35 армія РФ масовано обстріляла селище Борова, що в Ізюмському районі. Через атаку загинув 19-річний хлопець, а осколкове поранення отримав чоловік, якому 27 років, його шпиталізували до лікарні у важкому стані.

Також у селищі пошкоджено багатоповерхівки та приватні житлові будинки, магазини тощо. За попередньою інформацією, противник завдав удару по місту з РСЗВ "Ураган".