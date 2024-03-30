Взрыв в пятиэтажке Белой Церкви. Возросло количество погибших

В Белой Церкви Киевской области количество погибших в результате взрыва в одной из квартир многоэтажки и пожара увеличилось до двух человек.

В Белой Церкви погибли два человека

Стало известно еще о одном погибшем из-за взрыва в 5-этажке Белой Церкви.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

По состоянию на 19:45 количество погибших в результате взрыва неизвестного предмета увеличилось до 2-х (на третьем этаже дома обнаружены фрагменты тела). Поделиться

Также отмечается, что по состоянию на 19.45 на месте происшествия продолжаются работы по тушению пожара, спасательная операция и ликвидации последствий.

В ГСЧС добавили, что психологическая помощь была оказана 17 людям.

Взрыв в доме Белой Церкви

В 14:56 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о взрыве неустановленного предмета в 5-этажном доме на пер. Грузинском, в квартире на 3 этаже.

Было установлено, что в результате взрыва разрушен 1 балкон на 3 этаже полностью и 1 частично; горит квартира на 3-м и 4-м этажах. Также выяснилось, что со 2-го до 5-го этажа произошло разрушение железобетонного перекрытия.

Во время локализации пожара в квартире на 2-м этаже была обнаружена одна погибшая женщина. В то же время на 4-м этаже работники ГСЧС спасли ребенка.