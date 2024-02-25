В Харькове прогремели мощные взрывы
Категория
Украина
Дата публикации

В Харькове прогремели мощные взрывы

Армия атаковала Харьков ракетами
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Источник:  online.ua

В Харькове прогремела серия мощных взрывов во время воздушной тревоги из-за ракетной угрозы со стороны преступной армии РФ.

Что известно о взрывах в Харькове

По информации местных жителей, в городе прогремели по меньшей мере 3 мощных взрыва.

Взрывы в городе также подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, российские военные преступники атакуют город ракетами.

В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны! – предупредил Терехов.

Взрывы в городе подтвердили и представители полиции.

Внимание! В Харькове слышны взрывы. Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании пострадавших вражеских снарядов сообщайте на спецлинию полиции 102. Не выкладывайте фото и видео попаданий. Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей, говорится в сообщении правоохранителей.

Между тем, пользователи Telegram-каналов российского Белгорода также пишут о мощных взрывах в Харькове и связывают это с ракетными атаками преступной армии РФ.

Предварительно громкие звуки связаны с работой ВС РФ, – заявляют россияне в Telegram-каналах.

В настоящее время в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал находиться в укрытиях, поскольку российские захватнические войска наносят удары.

Воздушная тревога, кроме Харьковщины, также объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечает, что в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях существует угроза баллистики.

Что известно о последствиях ракетной атаки армии РФ по Днепру

По информации мэра Днепра Бориса Филатова и руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в результате ракетной атаки преступной армии РФ по городу было зафиксировано разрушение в частном секторе.

После обстрелов есть разрушения в частном секторе: крыши, фасады, окна, – отметил Филатов.

Он также сообщил, что по предварительной информации известно о двух раненых.

Позже Лысак сообщил, что в области работала ПВО.

Спасибо за работу нашей ПВО!!! Вся информация – со временем! К сожалению, не без последствий – в городе повреждены дома, несколько легковых авто, грузовик, – отметил Лысак.

По его информации, в результате ракетной атаки российских окупантов ранения получили по меньшей мере 4 человека.

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