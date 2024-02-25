В Харькове прогремела серия мощных взрывов во время воздушной тревоги из-за ракетной угрозы со стороны преступной армии РФ.
Что известно о взрывах в Харькове
По информации местных жителей, в городе прогремели по меньшей мере 3 мощных взрыва.
Взрывы в городе также подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам, российские военные преступники атакуют город ракетами.
Взрывы в городе подтвердили и представители полиции.
Между тем, пользователи Telegram-каналов российского Белгорода также пишут о мощных взрывах в Харькове и связывают это с ракетными атаками преступной армии РФ.
В настоящее время в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал находиться в укрытиях, поскольку российские захватнические войска наносят удары.
Воздушная тревога, кроме Харьковщины, также объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечает, что в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях существует угроза баллистики.
Что известно о последствиях ракетной атаки армии РФ по Днепру
По информации мэра Днепра Бориса Филатова и руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в результате ракетной атаки преступной армии РФ по городу было зафиксировано разрушение в частном секторе.
Он также сообщил, что по предварительной информации известно о двух раненых.
Позже Лысак сообщил, что в области работала ПВО.
По его информации, в результате ракетной атаки российских окупантов ранения получили по меньшей мере 4 человека.
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