У Харкові пролунала серія потужних вибухів під час повітряної тривоги через ракетну загрозу з боку злочинної армії РФ.

Що відомо про вибухи у Харкові

За інформацією місцевих жителів, у місті пролунало щонайменше 3 потужні вибухи.

Вибухи у місті також підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, російські військові злочинці атакують місто ракетами.

У Харкові чутно вибухи. Будьте обережні! - попередив Терехов. Поширити

Вибухи у місті підтвердили і представники поліції.

Увага! У Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про попадання ворожих снарядів, які постраждали повідомляйте на спецлінію поліції 102. Не викладайте фото та відео влучень. Не допомагайте ворогові вбивати наших дорослих та дітей, - йдеться у повідомленні правоохоронців. Поширити

Між тим користувачі Telegram-каналів російського Білгорода також пишуть про потужні вибухи у Харкові та пов’язують це із ракетними атаками злочинної армії РФ.

Попередньо гучні звуки пов'язані з роботою ЗС РФ, - заявляють росіяни у Telegram-каналах. Поширити

На цей час у Харківській області оголошено повітряну тривогу.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав перебувати в укриттях, оскільки російські загарбницькі війська завдають ударів.

Повітряну тривогу, окрім Харківщини, також оголошено у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Командування Повітрянях сил Збройних сил України зазначає, що на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині існує загроза балістики.

Що відомо про наслідки ракетної атаки армії РФ по Дніпру

За інформацією мера Дніпра Бориса Філатова та керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок ракетної атаки злочинної армії РФ по місту було зафіксовано руйнування у приватному секторі.

Після обстрілів є руйнування у приватному секторі: дахи, фасади, вікна, - зазначив Філатов. Поширити

Він також повідомив, що за попередньою інформацією відомо про двох поранених.

Пізніше Лисак повідомив що в області працювала ППО.

Дякую за роботу нашій ППО!!! Вся інформація - згодом! На жаль, не без наслідків - в місті пошкоджені будинки, декілька легкових авто, вантажівка, - зазначив Лисак. Поширити

За його інформацією, внаслідок ракетної атаки російських окупантів поранення отримали щонайменше 4 людини.