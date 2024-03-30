Вибух у п'ятиповерхівці Білої Церкви. Зросла кількість загиблих
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Події
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Вибух у п'ятиповерхівці Білої Церкви. Зросла кількість загиблих

ДСНС України
ДСНС

У Білій Церкві Київської області кількість загиблих внаслідок вибуху в одній з квартир багатоповерхівки та пожежі збільшилася до двох людей.

У Білій Церкві загинуло двоє людей

Стало відомо про ще одного загиблого через вибух у 5-поверхівці Білої Церкви.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Станом на 19:45 кількість загиблих внаслідок вибуху невідомого предмету збільшилася до 2-х (на третьому поверсі будинку виявлено фрагменти тіла).

Також зазначається, що станом на 19.45 на місці події тривають роботи із гасіння пожежі, рятувальна операція, та із ліквідації наслідків.

У ДСНС додали, що психологічна допомога була надана 17 людям.

Вибух у будинку Білої Церкви

О 14:56 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківськогорайону надійшло повідомлення про вибух невстановленого предмета у 5-поверховому будинку на пров. Грузинському, у квартирі на 3-му поверсі.

Було встановлено, що внаслідок вибуху зруйновано 1 балкон на 3-му поверсі повністю та 1 частково; горить квартира на 3-му та 4-му поверхах. Також з'ясувалося, що від 2-го до 5-го поверху сталася руйнація залізобетонного перекриття.

Під час локалізації пожежі у квартирі на 2-му поверсі виявили одну загиблу жінку. Водночас на 4-му поверсі працівники ДСНС врятували дитину.

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