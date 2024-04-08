На кону доля країни. Командувач Сухопутних військ Павлюк звернувся до українців
Категорія
Україна
Дата публікації

На кону доля країни. Командувач Сухопутних військ Павлюк звернувся до українців

павлюк

У Сухопутних військах закликали військовозобов'язаних знайти в собі мужність стати до лав ЗСУ. Адже скільки б озброєння не передавали нам союзники, армії бракує людей.

Командувач Сухопутних військ Павлюк закликав українців вступати до ЗСУ

Сьогодні ті ж самі люди говорять, що наша армія найсильніша і найфаховіша у Європі, світі. У нашому розпорядженні західне озброєння. Ми знаємо і розуміємо задуми ворога. Маємо талановитих і досвідчених командирів. Два роки тому ми обороняли Київ, а тепер вражаємо військові цілі за тисячу кілометрів від лінії зіткнення власними військовими технологіями. Але скільки б допомоги ми не отримали, скільки б зброї у нас не було — нам бракує людей!

Олександр Павлюк

Олександр Павлюк

Командувач Сухопутних військ ЗСУ

Генерал зауважив, що "техніка сама не їде, зброя сама не стріляє, дрон сам не полетить", тож підрозділи мають оновлюватись.

Він підкреслив, що окупантів треба змусити забиратися геть з нашої землі, а якщо ми цього не зробимо, "ніякого мирного життя, ніяких прав і свобод не буде взагалі". Про що свідчить сама Росія та те, що вона робить на тимчасово окупованих територіях.

Чим більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав ЗСУ, тим менше буде шансів у Росії втілити її кровожерливі задуми. І тим скоріше українські міста повернуться до нормального безпечного життя. Тому я закликаю українців залишити емоції, не піддаватись провокаціям. Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться. Адже на кону — доля країни, доля нашої нації. Росія нікого не залишить в спокої: ні тих, хто сховався, ні тих, хто зрадив Україну, — додав Павлюк.

Генерал нагадав, що після проходження базової загальновійськової підготовки воїни потрапляють у військові частини. І не обов’язково саме на бойові посади.

ЗСУ потрібні різні фахівці: водії, діловоди, кухарі, будівельники, ITівці, бухгалтери, медики, інженери. Ви можете перевірити мої слова, відкривши сайти з пошуку роботи — там є всі ці вакансії, — підсумував Павлюк.

Що відомо про мобілізацію в Україні

Нагадаємо, що ще в грудні 2023 року президент Володимир Зеленський повідомив про потребу мобілізації додаткових 450-500 тисяч людей. Пізніше в Генштабі, коли головкомом був Валерій Залужний, заявили, що військові не робили такого окремого запиту на цифри.

Пізніше вже новопризначений головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що завдяки перерозподілу навантаження між окремими частинами й підрозділами Сил оборони і проведення огляду можливостей українського війська вдалося "суттєво зменшити" потреби у мобілізації резервістів.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль теж підтвердив, що Україна не потребує мобілізації 500 тисяч осіб. За його словами, обсяг набору нових мобілізованих може бути меншим.

Разом з тим наразі в Україні працюють над новим законопроектом про мобілізацію, який суттєво змінить правила військового обліку та проходження служби у лавах Сил оборони під час воєнного стану. Очікується, що Верховна Рада може почати розгляд фінального проєкту документа найближчими днями.

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