На кону судьба страны. Командующий Сухопутными войсками Павлюк обратился к украинцам

В Сухопутных войсках призвали военнообязанных найти в себе мужество стать в ряды ВСУ. Ведь сколько бы вооружения ни передавали нам союзники, армии не хватает людей.
Командующий Сухопутными войсками Павлюк призвал украинцев вступать в ВСУ
Генерал отметил, что "техника сама не едет, оружие само не стреляет, дрон сам не улетит", поэтому подразделения должны обновляться.
Он подчеркнул, что окупантов нужно заставить убираться прочь с нашей земли, а если мы этого не сделаем, "никакой мирной жизни, никаких прав и свобод не будет вообще". О чем свидетельствует сама Россия и то, что она делает на временно оккупированных территориях.
Генерал напомнил, что после прохождения базовой общевойсковой подготовки воины попадают в воинские части. И не обязательно именно на боевые должности.
Что известно о мобилизации в Украине
Напомним, что еще в декабре 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил о необходимости мобилизации дополнительных 450-500 тысяч человек. Позже в Генштабе, когда главком был Валерий Залужный, заявили, что военные не делали такого отдельного запроса на цифры.
Позже уже новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что благодаря перераспределению нагрузки между отдельными частями и подразделениями Сил обороны и проведению обзора возможностей украинской армии удалось "существенно уменьшить" потребности в мобилизации резервистов.
Кроме того, премьер-министр Денис Шмигаль тоже подтвердил, что Украина не нуждается в мобилизации 500 тысяч человек. По его словам, объем набора новых мобилизованных может быть меньше.
Вместе с тем, сейчас в Украине работают над новым законопроектом о мобилизации, который существенно изменит правила военного учета и прохождения службы в рядах Сил обороны во время военного положения. Ожидается, что Верховная Рада может начать рассмотрение финального проекта документа в ближайшие дни.
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