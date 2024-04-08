На кону судьба страны. Командующий Сухопутными войсками Павлюк обратился к украинцам

В Сухопутных войсках призвали военнообязанных найти в себе мужество стать в ряды ВСУ. Ведь сколько бы вооружения ни передавали нам союзники, армии не хватает людей.

Командующий Сухопутными войсками Павлюк призвал украинцев вступать в ВСУ

Сегодня те же люди говорят, что наша армия самая сильная и профессиональная в Европе, мире. В нашем распоряжении западное вооружение. Мы знаем и понимаем замыслы врага. Есть талантливые и опытные командировки. Два года назад мы обороняли Киев, а теперь поражаем военные цели в тысяче километров от линии столкновения собственными военными технологиями. Но сколько бы помощи мы ни получили, сколько бы оружия у нас ни было — нам не хватает людей! Александр Павлюк Командующий Сухопутными войсками ВСУ

Генерал отметил, что "техника сама не едет, оружие само не стреляет, дрон сам не улетит", поэтому подразделения должны обновляться.

Он подчеркнул, что окупантов нужно заставить убираться прочь с нашей земли, а если мы этого не сделаем, "никакой мирной жизни, никаких прав и свобод не будет вообще". О чем свидетельствует сама Россия и то, что она делает на временно оккупированных территориях.

Чем больше украинцев найдут в себе мужество стать в ряды ВСУ, тем меньше будет шансов у России воплотить ее кровожадные замыслы . И тем скорее украинские города вернутся к нормальной безопасной жизни. Поэтому я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться провокациям. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся. Ведь на кону — судьба страны, судьба нашей нации. Россия никого не оставит в покое: ни спрятавшихся, ни предавших Украину, — добавил Павлюк. Поделиться

Генерал напомнил, что после прохождения базовой общевойсковой подготовки воины попадают в воинские части. И не обязательно именно на боевые должности.

ВСУ нужны разные специалисты: водители, делопроизводители, повара, строители, ITовцы, бухгалтеры, медики, инженеры. Вы можете проверить мои слова, открыв сайты по поиску работы — там есть все эти вакансии, — подытожил Павлюк. Поделиться

Что известно о мобилизации в Украине

Напомним, что еще в декабре 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил о необходимости мобилизации дополнительных 450-500 тысяч человек. Позже в Генштабе, когда главком был Валерий Залужный, заявили, что военные не делали такого отдельного запроса на цифры.

Позже уже новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что благодаря перераспределению нагрузки между отдельными частями и подразделениями Сил обороны и проведению обзора возможностей украинской армии удалось "существенно уменьшить" потребности в мобилизации резервистов.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмигаль тоже подтвердил, что Украина не нуждается в мобилизации 500 тысяч человек. По его словам, объем набора новых мобилизованных может быть меньше.

Вместе с тем, сейчас в Украине работают над новым законопроектом о мобилизации, который существенно изменит правила военного учета и прохождения службы в рядах Сил обороны во время военного положения. Ожидается, что Верховная Рада может начать рассмотрение финального проекта документа в ближайшие дни.