На кордоні з Польщею відкриють пункт пропуску для проїзду порожніх вантажівок — ДПСУ

4 грудня о 01:00 відкриють пункт пропуску «Угринів — Долгобичув» на кордоні з Польщею. Ним можуть скористатися порожні вантажівки.
Відкриття пункт пропуску «Угринів — Долгобичув»
Держприкордонслужба повідомляє, що з України до Польщі почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн).
За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, пропускна здатність на добу складатиме понад 100 вантажівок.
Розблокування українсько-польського кордону
Нагадаємо, що 1 грудня у Варшаві Україна та Польща погодили відкрити пункт пропуску "Угринів - Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску.
Наступними кроками будуть створення в системі "єЧерга" окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Краківець - Корчова".
А також запуск пілотного проєкту з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" терміном в один місяць.
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