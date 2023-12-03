На кордоні з Польщею відкриють пункт пропуску для проїзду порожніх вантажівок — ДПСУ

4 грудня о 01:00 відкриють пункт пропуску «Угринів — Долгобичув» на кордоні з Польщею. Ним можуть скористатися порожні вантажівки.

Відкриття пункт пропуску «Угринів — Долгобичув»

Держприкордонслужба повідомляє, що з України до Польщі почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн).

Відкриття «Угриніва» є першим пунктом з переліку заходів, які реалізовуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону. Поширити

За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, пропускна здатність на добу складатиме понад 100 вантажівок.

З 4 грудня порожні вантажівки, зокрема цистерни, з України можуть починати рух на цей пункт пропуску. Поки він працюватиме в тестовому режимі, реєструватись в чергу на перетин кордону не потрібно. Водночас, підтримувати порядок руху та допомагатимуть водіям за необхідності будуть колеги з Укртрансбезпеки. Поширити

Розблокування українсько-польського кордону

Нагадаємо, що 1 грудня у Варшаві Україна та Польща погодили відкрити пункт пропуску "Угринів - Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску.

Наступними кроками будуть створення в системі "єЧерга" окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Краківець - Корчова".

А також запуск пілотного проєкту з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" терміном в один місяць.